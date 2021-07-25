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الاثنين.. نادي سينما البحر المتوسط يعرض الفيلم اللبناني «بالصدفة»

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الاثنين.. نادي سينما البحر المتوسط يعرض الفيلم اللبناني «بالصدفة» الاثنين.. نادي سينما البحر المتوسط يعرض الفيلم اللبناني «بالصدفة»

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يواصل نادي سينما البحر المتوسط، عروضه في السابعة من مساء غدا الاثنين، بعرض الفيلم اللبناني «بالصدفة» في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وقد الفيلم شارك في المسابقة الرسمية للدورة السادسة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، وحصدت بطلة العمل كارول سماحة على جائزة فاتن حمامة لأحسن ممثلة عن دورها في الفيلم.

و يناقش الفيلم الوجه الآخر لبيروت من خلال حياة العشوائيات، حول رجل أعمال ناجح يعمل في وسائل الاتصال، تنقلب حياته رأساً على عقب بعدما سُرقت حقيبته، فقرر اللحاق باللص حتى يصل إلى أحد الأحياء الفقيرة، وهناك يواجه عالماً آخر، ويقع في حب شقيقة السارق.

الفيلم من إخراج باسم كريستو، وتأليف كلوديا مرشيليان، وبطولة كارول سماحة وبديع أبوشقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري وسامي حمدان.

ويعقب العرض مباشرة ندوة خاصة لمناقشة الفيلم تديرها الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، مدير النادي، ويراعى أثناء عرض الفيلم وفي الندوة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار .

يذكر أن نادي سينما البحر المتوسط تقيمه جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية آخر اثنين من كل شهر.

المصرى اليوم

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