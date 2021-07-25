محمد شعبان وحسن مصطفى يقتربان من التأهل لمستر أولمبيا 2021

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أسدل الستار في ساعة مبكرة صباح اليوم الاحد على منافسات بطولة (Chicago Pro)، التي أقيمت في الولايات المتحده الامريكية خلال يومي 23 و24 يوليو الجاري، وتعد واحدة من أهم واقوى بطولات المحترفين لهذا العام المؤهلة للحدث الأكبر في عالم رياضة كمال الاجسام مستر أولمبيا 2021 ،المقرر اقامته في شهر اكتوبر المقبل في اورلاندو بالولايات المتحدة الامريكية.

منافسات الوزن المفتوح شهدت مشاركة 15 لاعبا منهم الثنائي المصري محمد شعبان وحسن مصطفى، لاعبي فريق "Ko Squad"، اللاعب اسلام المصري بالإضافة إلى الثلاثي المرعب روني وينكلر وهنتر لبرادا وماكس تشارلز.

الهولندي الهولندي رولي وينكلر صاحب المركز السادس في نسختي مستر أولمبيا 2016 و2017 والمركز الخامس في نسخة 2019، والمركز الثالث في 2018، وبطل "Chicago Pro" نسخة 2014، بينما هنتر لبرادا صاحب المركز الثامن في مستر أولمبيا 2020، وهو نجل لي لبرادا نجم اللعبة السابق، وماكس تشارلز صاحب المركز الثالث عشر في النسخة الماضية من مستر أولمبيا

وشهدت المواجهات منافسات قوية ظهر خلالها محمد شعبان وحسن مصطفى بمستويات عالية، واشاد بهما متابعي مباريات البطولة وخبراء اللعبة لكن التحكيم لم يمنحهم حقهم الفني الذي ظهر به كلا منهما.

الحكام فجروا مفاجأة من العيار الثقيل بمنحهم لقب بطولة "Chicago Pro" للاعب هنتر لبارادا ، ليتأهل للمشاركة في مستر أولمبيا 2021، وجاء في المركز الثاني برت ويليكن، واحتل المركز الثالث ماكس تشارلز.

ورغم المستوى المميز الذي ظهر به محمد شعبان الا انه لم يشفع له لدى الحكام الذين منحوه المركز الرابع، ثم جاء روني وينكلر في المركز الخامس ثم حسن مصطفى في المركز السادس، بينما احتل اسلام المصري المركز الثالث عشر.

ورغم أن ترتيب ثنائي "KO Squad" لم بكن منصفًا الا أن النقاط التي سيحصل عليها كلا منهما بعد الا أن البطولة ساهمت في اقترابهما بشكل كبير من التأهل لمستر أولمبيا 2021 ، بعدما دخلا في صدارة الترتيب مع المصري محمد الإمام وإن كانت فرصهما أفضل، وحال تأكد تأهل الثنائي سيمتلك فريق "KO Squad"، ثلاثة نجوم في مستر أولمبيا حيث من المنتظر أن يشارك البطل العالمي بيج رامي الذي يلعب لنفس الفريق بخلاف أنه عضو مجلس إدارة.

محمد شعبان وحسن مصطفى تنافسا سوياً منذ بداية الموسم على لقب بطولتي "California pro"، ثم "Yamamoto Puerto Rico Pro"، ونجح محمد شعبان في الفوز بوصافة البطولتين على الترتيب بينما حصل حسن مصطفى على المركز الثالث، كما فاز حسن بالمركز الثالث في بطولة "New York Pro".