أخبار عاجلة

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 -
أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 -
رضا عبدالعال يعلق على تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك.. وتألق أكرم مع الأهلي -
طلاب «هندسة حلوان» يقدمون مشروع «نظارة لفاقدي البصر» -
2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» يوليو الماضي -
ميدو: الأهلي لن يفقد أي نقطة في المباريات القادمة بالدوري -
البلطي بـ22.5 والبربوني بـ35 جنيه.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 15 أغسطس 2021 -
كارتيرون يستقر على بديلي الونش وعبدالشافي في مباراة دجلة -
القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني يتعهد بتسليم كابل إلى لحركة طالبان سلميا -
ما هو علم السيكوثيرابي؟ معرض فني للحلي وللأحجار الكريمة يكشف الإجابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

إصابة شابين في حادث تصادم على طريق شبين القناطر طوخ (صور)

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب شابان يستقلان دراجة نارية بعد اصطدامهما بسيارة ميكروباص، على طريق شبين القناطر– طوخ، الأحد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتم إسعافهما وخروجهما من المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بالحادث من مركز شرطة طوخ، فانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بدراجة نارية يستقلها شابان هما «ع. ص. ا» و«م. أ. أ»، بسبب سرعة السيارة ومحاولة مفاداة قائد الدراجة للسيارة فاصطدم بها، وتم نقلهما للمستشفى وإسعافهما وخروجهما وتحرر محضر بالواقعة.

تصادم بطريق شبين القناطر -طوخ
تصادم بطريق شبين القناطر -طوخ
تصادم بطريق شبين القناطر -طوخ

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

رضا عبدالعال يعلق على تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك.. وتألق أكرم مع الأهلي

رضا عبدالعال يعلق على تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك.. وتألق أكرم مع الأهلي

قبل 15 يوما من تطبيق الغرامات ..سحب (3132 ) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

قبل 15 يوما من تطبيق الغرامات ..سحب (3132 ) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى