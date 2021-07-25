إصابة شابين في حادث تصادم على طريق شبين القناطر طوخ (صور)

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أصيب شابان يستقلان دراجة نارية بعد اصطدامهما بسيارة ميكروباص، على طريق شبين القناطر– طوخ، الأحد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتم إسعافهما وخروجهما من المستشفى وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بالحادث من مركز شرطة طوخ، فانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بدراجة نارية يستقلها شابان هما «ع. ص. ا» و«م. أ. أ»، بسبب سرعة السيارة ومحاولة مفاداة قائد الدراجة للسيارة فاصطدم بها، وتم نقلهما للمستشفى وإسعافهما وخروجهما وتحرر محضر بالواقعة.

تصادم بطريق شبين القناطر -طوخ

تصادم بطريق شبين القناطر -طوخ