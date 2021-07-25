لبنان يتهم الجيش الإسرائيلي بسرقة 500 رأس ماعز

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ترمب يسخر من اختراق حاسوب نجل بايدن

سخر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، من النظرية القائلة بأن الاستخبارات الروسية اخترقت جهاز كمبيوتر هانتر بايدن، نجل الرئيس...

cb406e4620.jpgواشنطن: الوكالات
64f8e1ee1a.jpg15 ذو الحجة 1442 هـ

عدن تستقبل الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية

وصلت إلى ميناء عدن، اليوم، الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى...

icon-byline.pngعـدن: الوطن
icon-clock.png15 ذو الحجة 1442 هـ

التحالف : اعتراض وتدمير 4 مسيرات مفخخة خلال ساعات

قالت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه...

icon-byline.pngأبهـا: الوطن
icon-clock.png15 ذو الحجة 1442 هـ

40 % من الألمان لا يثقون بمرشحي المستشارية

قبل نحو شهرين على توجه الألمان إلى صناديق الاقتراع لانتخاب البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، أظهر استطلاع للرأي أن 17 % فقط منهم يعتقدون...

icon-byline.pngبرلين: د ب أ
icon-clock.png14 ذو الحجة 1442 هـ

أمريكا تستبعد الانسحاب من العراق

تهيئ حالة العنف الدائرة في العراق حاليا لما هو أكبر، خصوصا أن هذه الحوادث الأمنية تأتي قبيل الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء...

icon-byline.pngأبها، واشنطن: الوطن، الوكالات
icon-clock.png14 ذو الحجة 1442 هـ

الخارجية الفلسطينية: انتهاكات إسرائيل جرائم ضد الإنسانية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن ردود الفعل والمواقف الدولية الحالية تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي تمثل بوادر...

icon-byline.pngرام الله: الوكالات
icon-clock.png14 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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