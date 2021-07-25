لبنان يتهم الجيش الإسرائيلي بسرقة 500 رأس ماعز
سخر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، من النظرية القائلة بأن الاستخبارات الروسية اخترقت جهاز كمبيوتر هانتر بايدن، نجل الرئيس...
عدن تستقبل الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية
وصلت إلى ميناء عدن، اليوم، الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى...
قالت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه...
قبل نحو شهرين على توجه الألمان إلى صناديق الاقتراع لانتخاب البرلمان الاتحادي (بوندستاج)، أظهر استطلاع للرأي أن 17 % فقط منهم يعتقدون...
تهيئ حالة العنف الدائرة في العراق حاليا لما هو أكبر، خصوصا أن هذه الحوادث الأمنية تأتي قبيل الزيارة التي سيقوم بها رئيس الوزراء...
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن ردود الفعل والمواقف الدولية الحالية تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي تمثل بوادر...