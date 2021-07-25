أخبار عاجلة

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 -
أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 -
رضا عبدالعال يعلق على تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك.. وتألق أكرم مع الأهلي -
طلاب «هندسة حلوان» يقدمون مشروع «نظارة لفاقدي البصر» -
2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» يوليو الماضي -
ميدو: الأهلي لن يفقد أي نقطة في المباريات القادمة بالدوري -
البلطي بـ22.5 والبربوني بـ35 جنيه.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 15 أغسطس 2021 -
كارتيرون يستقر على بديلي الونش وعبدالشافي في مباراة دجلة -
القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني يتعهد بتسليم كابل إلى لحركة طالبان سلميا -
ما هو علم السيكوثيرابي؟ معرض فني للحلي وللأحجار الكريمة يكشف الإجابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع

Print
" الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع " الداخلية": 19293 مخالفة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا خلال أسبوع
سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ"6204" تلتها الشرقية بـ"2571"

أشارت وزارة الداخلية إلى أن إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من "كوفيد-19" خلال المدة من 8/ 12/ 1442هـ حتى 14/ 12/ 1442هـ بلغت (19293) مخالفة.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(6204)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2571)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ (2455)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(2001)، ومنطقة القصيم بـ(1704)، ومنطقة الجوف بـ(1088)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(635)، ومنطقة تبوك بـ(590)، ومنطقة جازان بـ(487)، ومنطقة عسير بـ(473)، ومنطقة نجران بـ(383)، ومنطقة الباحة بـ(377)، ومنطقة حائل بـ(325).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

خروج 109 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات

«الصحة»: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة

تونس تسجل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

تونس تسجل 38 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجزائر تسجل تراجعا في الإصابة بفيروس كورونا بعد الإعلان عن 753 حالة جديدة

الجزائر تسجل تراجعا في الإصابة بفيروس كورونا بعد الإعلان عن 753 حالة جديدة