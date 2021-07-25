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تأجيل محاكمة محمود عزت في «التخابر مع حماس» إلى 15 أغسطس

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تأجيل محاكمة محمود عزت في «التخابر مع حماس» إلى 15 أغسطس تأجيل محاكمة محمود عزت في «التخابر مع حماس» إلى 15 أغسطس

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ، الأحد، محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد «حماس»، إلى جلسة 15 أغسطس المقبل.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالإعدام شنقًا على «عزت» وخيرت الشاطر، القيادي بالجماعة، و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي، وأحكامًا بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر.

يُذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.

المصرى اليوم

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