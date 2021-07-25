بطلة بولندا في تنس الطاولة تلعب بيدها اليسرى فقط وتشارك في أولمبياد الأصحاء وذوي الهمم

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تغلبت دينا مشرف، لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة،على البولندية ناتاليا بارتيكا، واستطاعت التأهل إلى الدور الـ32 من منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، والتي تستضيفها العاصمة اليابانية في في الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وخسرت البولندية أمام فراشة تنس الطاولة المصرية في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد، بنتيجة (4-2).

ولعل أبرز ما لاحظه الجمهور خلال المباراة هو لعب بطلة بولندا بيد واحدة، إذ ولدت ناتاليا بدون يد وساعد أيمن، وتمارس تنس الطاولة بيدها اليسرى فقط، وتشارك في دورة الألعاب الأولمبية للأصحاء ولذوي الهمم.

ناتاليا بارتيكا لاعبة تنس الطاولة البولندية خلال مشاركتها في أولمبياد طوكيو

وشاركت ناتاليا في دورة الألعاب الأولمبية في بكين 2008، وحصلت على ذهبية المنافسات الفردية، وفضية منافسات الفرق في دورة الألعاب البارالمبية لنفس العام.

كما شاركت البطلة البولندية في دورة الألعاب البارالمبية لندن 2012، وحصدت الميدالية الذهبية بعد تغلبها على بطلة الصين بنتيجة (3-2)، وتوجت ببرونزية منافسات تنس الطاولة للفرق بعد التغلب على فرنسا بنتيجة (3-2) في دورة الألعاب الأولمبية للأصحاء.

والجدير بالذكر أنها توجت بذهبية دورة الألعاب البارالمبية ريو دي جانيرو 2016.