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حددت محكمة القضاء الإداري، الأحد، جلسة 15 أغسطس المقبل، للحكم في الطعن المقام من مرتضى منصور، والمطالب بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

كان مرتضى منصور قد طلب في دعواه إلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة والذي تضمن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وذلك عقب قرار وزارة الشباب والرياضة بإحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.