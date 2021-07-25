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قرار من «القضاء الإداري» بشأن طعن على حل مجلس

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قرار من «القضاء الإداري» بشأن طعن مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك قرار من «القضاء الإداري» بشأن طعن على حل مجلس

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حددت محكمة القضاء الإداري، الأحد، جلسة 15 أغسطس المقبل، للحكم في الطعن المقام من ، والمطالب بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي .

كان مرتضى منصور قد طلب في دعواه إلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة والذي تضمن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية، وذلك عقب قرار وزارة الشباب والرياضة بإحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

المصرى اليوم

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