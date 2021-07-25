أخبار عاجلة

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 -
أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 15 أغسطس 2021 -
رضا عبدالعال يعلق على تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك.. وتألق أكرم مع الأهلي -
طلاب «هندسة حلوان» يقدمون مشروع «نظارة لفاقدي البصر» -
2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» يوليو الماضي -
ميدو: الأهلي لن يفقد أي نقطة في المباريات القادمة بالدوري -
البلطي بـ22.5 والبربوني بـ35 جنيه.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 15 أغسطس 2021 -
كارتيرون يستقر على بديلي الونش وعبدالشافي في مباراة دجلة -
القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني يتعهد بتسليم كابل إلى لحركة طالبان سلميا -
ما هو علم السيكوثيرابي؟ معرض فني للحلي وللأحجار الكريمة يكشف الإجابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

صحة الشرقية تُناقش الخطة الإشرافية على وحدات الرعاية الأولية

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا موسعا مع مدير ومشرفي إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، وذلك في إطار الاجتماعات المكثفة لمناقشة خطط العمل اليومية، بما يساهم في انتظام وتطوير أداء العمل.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل بوحدات الرعاية الأولية بمحافظة الشرقية، والتقارير الإشرافية على الوحدات الصحية والمراكز الطبية والإدارات الصحية بالمحافظة، ومراجعة مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية بأقسام الرعاية الأولية، وخدمات طب الأسرة، لتقييم أداء العمل، ووجه وكيل الوزارة بمعالجة بعض السلبيات الواردة بتقارير المرور.

كما ناقش وكيل الوزارة خطة العمل بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير ورفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية بمركز ومدينة الحسينية، موجهاً مدير الإدارة ومشرفي الرعاية الأساسية بالتنسيق الكامل مع مسؤولي المبادرة والشركة المنفذة للأعمال، ومتابعة الخطة الزمنية للانتهاء من الأعمال، والمتابعة المستمرة للأماكن البديلة لتقديم الخدمة الطبية لحين الانتهاء من أعمال التطوير، وزيادة هذه الأماكن في حالة الاحتياج، كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف المرور والمتابعة على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالرعاية الأولية والبالغ عددها ٤٨٥ منفذا طبيا تابعا لعدد ١٩ إدارة صحية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

رضا عبدالعال يعلق على تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك.. وتألق أكرم مع الأهلي

رضا عبدالعال يعلق على تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك.. وتألق أكرم مع الأهلي

قبل 15 يوما من تطبيق الغرامات ..سحب (3132 ) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

قبل 15 يوما من تطبيق الغرامات ..سحب (3132 ) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى