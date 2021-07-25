صحة الشرقية تُناقش الخطة الإشرافية على وحدات الرعاية الأولية

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا موسعا مع مدير ومشرفي إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، وذلك في إطار الاجتماعات المكثفة لمناقشة خطط العمل اليومية، بما يساهم في انتظام وتطوير أداء العمل.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل بوحدات الرعاية الأولية بمحافظة الشرقية، والتقارير الإشرافية على الوحدات الصحية والمراكز الطبية والإدارات الصحية بالمحافظة، ومراجعة مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية بأقسام الرعاية الأولية، وخدمات طب الأسرة، لتقييم أداء العمل، ووجه وكيل الوزارة بمعالجة بعض السلبيات الواردة بتقارير المرور.

كما ناقش وكيل الوزارة خطة العمل بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير ورفع كفاءة منافذ تقديم الخدمة الطبية بمركز ومدينة الحسينية، موجهاً مدير الإدارة ومشرفي الرعاية الأساسية بالتنسيق الكامل مع مسؤولي المبادرة والشركة المنفذة للأعمال، ومتابعة الخطة الزمنية للانتهاء من الأعمال، والمتابعة المستمرة للأماكن البديلة لتقديم الخدمة الطبية لحين الانتهاء من أعمال التطوير، وزيادة هذه الأماكن في حالة الاحتياج، كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف المرور والمتابعة على منافذ تقديم الخدمة الطبية بالرعاية الأولية والبالغ عددها ٤٨٥ منفذا طبيا تابعا لعدد ١٩ إدارة صحية.