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الصحة الفلسطينية: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الصحة الفلسطينية: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا الصحة الفلسطينية: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الأحد، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إلى تسجيل وفاتين و57 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».

ولفتت الكيلة إلى وجود 9 مرضى في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات 10 مرضى، بينهم مريض واحد على جهاز التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 572،910 بينهم 404،545 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

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