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شهد سعر الذهب في السودان، انخفاض طفيف مستهل تعاملات اليوم الاحد 25 يوليو 2021، فيما سادت حالة من الخوف من استمرار الانخفاض، متأثراً بالسعر العالمى للمعدن الأصفر، لا سيما وان الذهب عالميا يشهد حالة عدم الثبات والاستقرار طيلة الايام الماضية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 في مستهل تعاملات اليوم في السودان سعر 25.831 جنيه سودانى (العملة المحلية للبلاد)، مقابل 57.98 دولار أمريكى .

أماكن تواجد الذهب في السودان:

يتواجد الذهب في السودان في مناطق الشمال (من وادي حلفا وحتى عطبرة)، حيث يوجد معدن الذهب الناتج من تحول الصخور البركانية والرسوبية التي ترجع إلى العصر البروتوزوي المتأخر في شكل عروق مع معادن أخرى مثل النحاس والزنك والحديد، وفى جبال البحر الأحمر بمنطقة الأرباب وجبيت المعادن بولاية البحر الأحمر، حيث أن الذهب في هذه المنطقة ذو تركيزات عالية تصل في بعض الأماكن إلى 100جرام / طن، يوجد مصحوباً بالفضة،وبلغ الإنتاج في عام 2003 م حوالى 5106 كيلو جرام ذهب و2844 كيلوجرام فضة ويتواجد المعدن في طبقات السليكابارايت، كما يوجد أيضاً في جنوب النيل الأزرق (ولاية النيل الأزرق)،حيث يوجد فيها الذهب الرسوبي الذي يتم التنقيب عنه بالطرق التقليدية.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في السودان في مستهل التعاملات اليوم كالتالى: