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عيار 24 بـ25.831 جنيه.. فى السودان اليوم الأحد 25 يوليو 2021

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عيار 24 بـ25.831 جنيه.. سعر الذهب فى السودان اليوم الأحد 25 يوليو 2021 عيار 24 بـ25.831 جنيه.. فى السودان اليوم الأحد 25 يوليو 2021

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شهد في السودان، انخفاض طفيف مستهل تعاملات اليوم الاحد 25 يوليو 2021، فيما سادت حالة من الخوف من استمرار الانخفاض، متأثراً بالسعر العالمى للمعدن الأصفر، لا سيما وان الذهب عالميا يشهد حالة عدم الثبات والاستقرار طيلة الايام الماضية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 في مستهل تعاملات اليوم في السودان سعر 25.831 جنيه سودانى (العملة المحلية للبلاد)، مقابل 57.98 دولار أمريكى .

أماكن تواجد الذهب في السودان:

يتواجد الذهب في السودان في مناطق الشمال (من وادي حلفا وحتى عطبرة)، حيث يوجد معدن الذهب الناتج من تحول الصخور البركانية والرسوبية التي ترجع إلى العصر البروتوزوي المتأخر في شكل عروق مع معادن أخرى مثل النحاس والزنك والحديد، وفى جبال البحر الأحمر بمنطقة الأرباب وجبيت المعادن بولاية البحر الأحمر، حيث أن الذهب في هذه المنطقة ذو تركيزات عالية تصل في بعض الأماكن إلى 100جرام / طن، يوجد مصحوباً بالفضة،وبلغ الإنتاج في عام 2003 م حوالى 5106 كيلو جرام ذهب و2844 كيلوجرام فضة ويتواجد المعدن في طبقات السليكابارايت، كما يوجد أيضاً في جنوب النيل الأزرق (ولاية النيل الأزرق)،حيث يوجد فيها الذهب الرسوبي الذي يتم التنقيب عنه بالطرق التقليدية.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في السودان في مستهل التعاملات اليوم كالتالى:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في السودان بالجنيه السوداني

الوحدة

جنيه سوداني

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

25،831 جنيه

$57.98

سعر الذهب عيار 22

23،678 جنيه

$53.15

اسعار الذهب عيار 21

22،602 جنيه

$50.73

اسعار الذهب عيار 18

19،373 جنيه

$43.49

سعر الذهب عيار 14

15،068 جنيه

$33.82

سعر الذهب عيار 12

12،915 جنيه

$28.99

اسعار أوقية الذهب

803،332 جنيه

$1،803

اسعار جنيه الذهب

180،819 جنيه

$405.87

اسعار كيلو الذهب

25،830,618 جنيه

$57،981

المصرى اليوم

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