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جدل في فرنسا بسبب تفسير آيات من سورة الأحزاب.. والداخلية تُقيل إمام مسجد

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جدل في فرنسا بسبب تفسير آيات من سورة الأحزاب.. والداخلية تُقيل إمام مسجد جدل في فرنسا بسبب تفسير آيات من سورة الأحزاب.. والداخلية تُقيل إمام مسجد

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أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أنه تمت إقالة إمامين نهاية الأسبوع الجاري بقرار منه، بسبب إلقائهما خطبا اعتبرها منافية لقيم الجمهورية الفرنسية.

قال الوزير في تغريدة على موقع «تويتر»: «بطلب مني، تم إنهاء عمل إمامين في هوت دو سين، ولوار، بسبب خطب غير مقبولة».

وأضاف: «نحن نحارب بلا كلل أولئك الذين يستهزؤون بقواعد وقيم الجمهورية».

وجاء قرار وزير الداخلية الفرنسي، بفصل مادي أحمدا، إمام مسجد «التقوى» السابق، بعد أن نشرت عضو المجلس البلدي إيزابيل سربلي، مقطع من خطبته يوم عيد الأضحى على موقع «تويتر» والتي استشهد فيها بآيات موجهة إلى نساء النبي محمد عليه السلام من سورة الأحزاب.

وطبقا لسربلي ودارمانان، فإن الآيات تقلل من مكانة المرأة وتتنافى مع قيم المساواة بين الجنسين وتطالب النساء بعدم التبرج.

ودافع الإمام أحمدا عن خطبته بالقول إن الآيات أُخرجت من سياقها، وأكد أن الإسلام لا يطالب المرأة بالبقاء في المنزل.

المصرى اليوم

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