ديانا حداد تُحضر لأغاني جديدة وتظهر بصحبة بناتها لأول مرة

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

حلت المطربة ديانا حداد ضيفة على الإعلامية ديالا مكي من خلال برنامج «مشاهير» عبر تلفزيون دبي، لأول مرة بمشاركة بناتها صوفي وميرا «اللاتي تحدثن عن علاقتهما بوالدتهما ديانا حداد الأم والفنانة.

وأوضحت ديانا حداد أنها تحمل في مسيرتها رسالة إنسانية خيرية إجتماعية توعوية إلى جانب رسالتها الغنائية والفنية من أجل المساهمة في زرع الإبتسامة والفرحة بين الناس كافة، وأكدت أنها تشارك وتساهم دائماً بالعديد من هذه الأعمال والنشاطات.

وتضمنت السهرة مداخلة للمخرجة الإماراتية نهلة الفهد التي وصفتها ديانا بأهم أعز صديقاتها وأكدت تشجيعها إلى دخول الدراما كممثلة كونها تملك موهبة التمثيل، إلى جانب مداخلة الفنان الإماراتي فايز السعيد الذي وصف ديانا بأنها تميزت بغناء الأغنية الإماراتية والخليجية إلى جانب الألوان العربية التي تميزت بها جميعها، وأوضح أنها تغنت بأهم وأشهر الشعراء في الخليج وعلى رأسهم الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله».

وقدمت ديانا خلال البرنامج الأغنية «ساكن» والتي قدمتها بشكل مختلف وجديد، وأغنية «لاقيتك» وأغنية «الى هنا» التي حققت أكثر من 125 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية باليوتيوب، والأغاني أمانيه، مش رح نختلف، وأغنيتين «رد الزيارة» و«لزرعلك بستان ورود»، إلى جانب أغنية إختارتها من تترات المسلسلات التي قدمتها وهي بعنوان «يا وقت»، وأكدت أنها تستعد لتقديم مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة التي تتعاون بها مع مجموعة من أهم الشعراء والملحنين في الخليج والوطن العربي، وستقوم بالكشف عنهم خلال الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من تجهيزهم.