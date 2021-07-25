أخبار عاجلة

الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصاروخ باليستي -
أعمدة لدخان أسود وإطلاق نار كثيف.. مسلحو "طالبان" يدخلون أطراف كابل -
محافظ القليوبية يتفقد مراكز تطعيم الراغبين في السفر للخارج (صور) -
الهلال الأحمر تطلق حملة توعوية في ممشي السويس الجديد «حدائقنا حقوق لأجيالنا» -
ثقافة جنوب سيناء يحتفل بالعام الهجري الجديد -
جريمة ضد الإنسانية ..كتاب يرصد مخاطر انفصال الوالدين على الأطفال -
أب يحتجز ابنته لسنوات بغرفة تحت الأرض في سوريا.. والسبب "صادم" -
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة -
العثيمين يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه نجران -
طلقة أم سيجارة؟.. سيناريوهات لبنانية عن "انفجار عكار" ولا بيان للجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

ديانا حداد تُحضر لأغاني جديدة وتظهر بصحبة بناتها لأول مرة

Print
ديانا حداد تُحضر لأغاني جديدة وتظهر بصحبة بناتها لأول مرة ديانا حداد تُحضر لأغاني جديدة وتظهر بصحبة بناتها لأول مرة

لاقتراحات اماكن الخروج

حلت المطربة ديانا حداد ضيفة على الإعلامية ديالا مكي من خلال برنامج «مشاهير» عبر تلفزيون دبي، لأول مرة بمشاركة بناتها صوفي وميرا «اللاتي تحدثن عن علاقتهما بوالدتهما ديانا حداد الأم والفنانة.

وأوضحت ديانا حداد أنها تحمل في مسيرتها رسالة إنسانية خيرية إجتماعية توعوية إلى جانب رسالتها الغنائية والفنية من أجل المساهمة في زرع الإبتسامة والفرحة بين الناس كافة، وأكدت أنها تشارك وتساهم دائماً بالعديد من هذه الأعمال والنشاطات.

وتضمنت السهرة مداخلة للمخرجة الإماراتية نهلة الفهد التي وصفتها ديانا بأهم أعز صديقاتها وأكدت تشجيعها إلى دخول الدراما كممثلة كونها تملك موهبة التمثيل، إلى جانب مداخلة الفنان الإماراتي فايز السعيد الذي وصف ديانا بأنها تميزت بغناء الأغنية الإماراتية والخليجية إلى جانب الألوان العربية التي تميزت بها جميعها، وأوضح أنها تغنت بأهم وأشهر الشعراء في الخليج وعلى رأسهم الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «رحمه الله».

وقدمت ديانا خلال البرنامج الأغنية «ساكن» والتي قدمتها بشكل مختلف وجديد، وأغنية «لاقيتك» وأغنية «الى هنا» التي حققت أكثر من 125 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية باليوتيوب، والأغاني أمانيه، مش رح نختلف، وأغنيتين «رد الزيارة» و«لزرعلك بستان ورود»، إلى جانب أغنية إختارتها من تترات المسلسلات التي قدمتها وهي بعنوان «يا وقت»، وأكدت أنها تستعد لتقديم مجموعة من الأعمال الغنائية الجديدة التي تتعاون بها مع مجموعة من أهم الشعراء والملحنين في الخليج والوطن العربي، وستقوم بالكشف عنهم خلال الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من تجهيزهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

رضا عبدالعال يعلق على تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك.. وتألق أكرم مع الأهلي

رضا عبدالعال يعلق على تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك.. وتألق أكرم مع الأهلي

قبل 15 يوما من تطبيق الغرامات ..سحب (3132 ) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

قبل 15 يوما من تطبيق الغرامات ..سحب (3132 ) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى