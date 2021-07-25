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سموحة يواصل الاستعداد وسامى يعالج الأخطاء قبل مواجهة بيراميدز

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سموحة يواصل الاستعداد وسامى يعالج الأخطاء قبل مواجهة بيراميدز سموحة يواصل الاستعداد وسامى يعالج الأخطاء قبل مواجهة بيراميدز

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يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحه تدريباته على ملاعب النادى بسموحة تحت قيادة مديره الفنى أحمد سامى على فترتين صباحية ومسائية لرفع الحمل البدنى للاعبين بعد العودة من الراحة السلبية.
ويواصل أحمد سامى علاج الأخطاء الدفاعية التى وقع فيها اللاعبين خلال مواجهتى الأسماعيلى والأهلى فى بطولة الدورى العام، وذلك قبل مواجهة بيرميدز فى بطولة كأس ، والمقرر لها 5 أغسطس المقبل على استاد السويس الجديد.
وخاض فريق "الموج الأرزق" مباراتين قبل عيد الأضحى المجيد فاز فى الأولى على شباب كفر الدوار بخماسية، وفاز فى الثانية بثلاثية على مياه البحيرة.
وأبدى أحمد سامى ارتياحه للمستوى البدنى الذى وصل اليه اللاعبين خلال الأيام الماضية وتألق العديد من العناصر الغائبة عن المباريات لظروف الإصابة والإيقاف وذلك لرغبته فى القايم بعمليه تعديل فى صفوف التشكلية التى خاضت المواجهات الماضية. وطالب سامى لاعبيه بالتركيز فى المباراة كونها مباراة صعبة أمام فريق كبير ويضم عددا من اللاعبين الدوليين فى كافة الخطوط، لكنه لديه ثقة فى لاعبي سموحة الذين يجيدون اللعب أما الفرق الكبيرة فى حال تركيزهم داخل الملعب فقط.
وتمسك مدرب "الموج الأرزق" بعودة طريقة اللعب الجماعى التى يطبقها الفريق منذ تولية المسؤلية فى الموسم الماضى وحققت أداء طيب للغاية رغم النقص العددى فى أغلب المراكز خاصة الخط الأمامى بعد اعاره هداف الفريق حسام حسن للدورى الليبى ومعه محمد الترهونى الظهير الأيسر.
هذا واستقر أحمد سامى على خوض مباراة ودية أخيرة يوم 28 من الشهر الجارى كبروفة قبل مواجهة بيراميدز المقبلة.

المصرى اليوم

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