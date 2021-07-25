تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

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أعلنت اللجنة الأوليمبية المصرية موعد مشاركات اللاعبين المصريين غدا 26 يوليو ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بطوكيو 2020 بعد اعتماده رسميا من اللجنة المنظمة للبطولة.

ومن المقرر أن تبدأ المنافسات بلعبة الريشة الطائرة بمشاركة ضحى هانى/ هادية حسنى × هولندا وأدهم الجمال/ ضحى هانى × هولندا.

وفى السلاح يشارك ندى حافظ وعلاء الدين أبوالقاسم ومحمد دسوقى ومحمد حسن والرماية عزمى محيلبة وفي تنس الطاولة يشارك عمر عصر ×أوكرانيا ودينا مشرف ×هولندا.

وفى التايكوندو يشارك سيف عيسى وهداية ملاك وفي الشراع يشارك خلود منسى وعلى بدوى.

بينما يلتقى منتخب اليد مع الدنمارك في ثانى المباريات بالبطولة.