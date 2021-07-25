أخبار عاجلة

الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصاروخ باليستي -
أعمدة لدخان أسود وإطلاق نار كثيف.. مسلحو "طالبان" يدخلون أطراف كابل -
محافظ القليوبية يتفقد مراكز تطعيم الراغبين في السفر للخارج (صور) -
الهلال الأحمر تطلق حملة توعوية في ممشي السويس الجديد «حدائقنا حقوق لأجيالنا» -
ثقافة جنوب سيناء يحتفل بالعام الهجري الجديد -
جريمة ضد الإنسانية ..كتاب يرصد مخاطر انفصال الوالدين على الأطفال -
أب يحتجز ابنته لسنوات بغرفة تحت الأرض في سوريا.. والسبب "صادم" -
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة -
العثيمين يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه نجران -
طلقة أم سيجارة؟.. سيناريوهات لبنانية عن "انفجار عكار" ولا بيان للجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

Print
تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية تعرف على موعد مشاركة اللاعبين المصريين غدًا فى الألعاب الأولمبية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلنت اللجنة الأوليمبية المصرية موعد مشاركات اللاعبين المصريين غدا 26 يوليو ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بطوكيو 2020 بعد اعتماده رسميا من اللجنة المنظمة للبطولة.

ومن المقرر أن تبدأ المنافسات بلعبة الريشة الطائرة بمشاركة ضحى هانى/ هادية حسنى × هولندا وأدهم الجمال/ ضحى هانى × هولندا.

وفى السلاح يشارك ندى حافظ وعلاء الدين أبوالقاسم ومحمد دسوقى ومحمد حسن والرماية عزمى محيلبة وفي تنس الطاولة يشارك عمر عصر ×أوكرانيا ودينا مشرف ×هولندا.

وفى التايكوندو يشارك سيف عيسى وهداية ملاك وفي الشراع يشارك خلود منسى وعلى بدوى.

بينما يلتقى منتخب اليد مع الدنمارك في ثانى المباريات بالبطولة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

رضا عبدالعال يعلق على تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك.. وتألق أكرم مع الأهلي

رضا عبدالعال يعلق على تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك.. وتألق أكرم مع الأهلي

قبل 15 يوما من تطبيق الغرامات ..سحب (3132 ) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

قبل 15 يوما من تطبيق الغرامات ..سحب (3132 ) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى