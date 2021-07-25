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تأزم موقف المنتخب الوطني الاوليمبي فى التأهل لدور الثمانية من دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو، بعد الخسارة التى تعرض لها صباح أمس أمام منتخب الارجنتين بهدف نظيف، ليكتفي الفراعنة بالنقطة التى حصل عليها من التعادل امام اسبانيا فى الجولة الأولى .

و أصبح الفوز على استراليا في الجولة الأخيرة اذا تحقق غير كافياً لضمان مقعد في دور الثمانية من البطولة، بعد الفوز الذى حققه المنتخب الاسباني على استراليا بهدف نظيف وهو الفوز الذى وضعه على قمة المجموعة ب4 نقاط وجاء المنتخب الاسترالى فى المركز الثاني ب3 نقاط والارجنتين 3 نقاط ومصر فى موخره المجموعة بنقطة .

وبهذه النتيجة أصبح للمنتخب الوطني المصري فرصتين للتاهل ، وهما انتهاء مباراة اسبانيا مع الارجنتين فى الجولة الأخيرة بفوز احد المنتخبين مع فوز الفراعنة على استراليا وهو امر محتوم اذا أراد الفراعنة الحفاظ على فرصة فى التأهل ، حيث ان التعادل بين التانجو والماتادور لن يصب فى مصلحة المصريين وخلال السطور التالة نستعرض سناريوهات التأهل للمنتخب الوطني .

السينايريو الاول : فوز اسبانيا على الارجنتين ، فى هذه الحالة يرتفع رصيد اسبانيا الى 7 نقاط فى المركز الاول و يتجمد رصيد الارجنتين عند ثلاث نقاط مع فوز مصر على استراليا يتأهل منتخبي مصر فى المركز الثاني ب4 نقاط .

السيناريو الثاني : فوز الأرجنتين على اسبانيا وفى هذه الحالة يرتفع رصيد الارجنتين الى 6 نقاط ويتجمد رصيد اسبانيا عند 4 نقاط متساويا مع الفراعنة فى حالة الفوز على استراليا بنفس الرصيد ليلجأ الفريقين الى فارق الأهداف وفى هذه الحالة يحتاج الفراعنة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير على استراليا للتاهل .

السيناريو الثالث : تعادل اسبانيا مع الارجنتين وفى هذه الحالة يصل رصيد اسبانيا الى 5 نقاط والارجنتين 4 نقاط لتتساوي الاخيره مع مصر بنفس الرصيد فى حالة الفوز على استراليا وفى هذه الحالة تتاهل الارجنتين نتيجة المواجهات المباشرة لصالح التانجو .