أخبار عاجلة

الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصاروخ باليستي -
أعمدة لدخان أسود وإطلاق نار كثيف.. مسلحو "طالبان" يدخلون أطراف كابل -
محافظ القليوبية يتفقد مراكز تطعيم الراغبين في السفر للخارج (صور) -
الهلال الأحمر تطلق حملة توعوية في ممشي السويس الجديد «حدائقنا حقوق لأجيالنا» -
ثقافة جنوب سيناء يحتفل بالعام الهجري الجديد -
جريمة ضد الإنسانية ..كتاب يرصد مخاطر انفصال الوالدين على الأطفال -
أب يحتجز ابنته لسنوات بغرفة تحت الأرض في سوريا.. والسبب "صادم" -
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة -
العثيمين يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه نجران -
طلقة أم سيجارة؟.. سيناريوهات لبنانية عن "انفجار عكار" ولا بيان للجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

لجنة أولمبياد طوكيو: ارتفاع إصابات كورونا المتعلقة بالبطولة إلى 132 حالة

Print
لجنة أولمبياد طوكيو: ارتفاع إصابات كورونا المتعلقة بالبطولة إلى 132 حالة لجنة أولمبياد طوكيو: ارتفاع إصابات كورونا المتعلقة بالبطولة إلى 132 حالة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، اليوم الأحد، عن 10 إصابات جديدة بكوفيد-19.

وبحسب اللجنة، بلغ إجمالي حالات الإصابة المتعلقة بالبطولة 132 حالة.

وتأجلت الألعاب التي تجرى بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل، العام الماضي، بسبب جائحة "كورونا"، واتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرر مرة كل أربع سنوات.

وتسجل أعداد متزايدة من الإصابات في العاصمة اليابانية، حيث أعلنت حالة طوارئ طبية منذ الاثنين الماضي، وتستمر حتى 22 أغسطس.

وتجري المسابقات خلال الأولمبياد في ملاعب دون جمهور، بينما يخضع عشرات آلاف المشاركين من رياضيين ورسميين مرورا بالصحفيين القادمين من الخارج، لقيود صحية مشددة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

رضا عبدالعال يعلق على تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك.. وتألق أكرم مع الأهلي

رضا عبدالعال يعلق على تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك.. وتألق أكرم مع الأهلي

قبل 15 يوما من تطبيق الغرامات ..سحب (3132 ) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

قبل 15 يوما من تطبيق الغرامات ..سحب (3132 ) رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى