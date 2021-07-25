لجنة أولمبياد طوكيو: ارتفاع إصابات كورونا المتعلقة بالبطولة إلى 132 حالة

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أعلنت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020، اليوم الأحد، عن 10 إصابات جديدة بكوفيد-19.

وبحسب اللجنة، بلغ إجمالي حالات الإصابة المتعلقة بالبطولة 132 حالة.

وتأجلت الألعاب التي تجرى بين 23 يوليو الجاري و8 أغسطس المقبل، العام الماضي، بسبب جائحة "كورونا"، واتخذت إجراءات صحية صارمة في اليابان بغية إقامة الحدث العالمي المقرر مرة كل أربع سنوات.

وتسجل أعداد متزايدة من الإصابات في العاصمة اليابانية، حيث أعلنت حالة طوارئ طبية منذ الاثنين الماضي، وتستمر حتى 22 أغسطس.

وتجري المسابقات خلال الأولمبياد في ملاعب دون جمهور، بينما يخضع عشرات آلاف المشاركين من رياضيين ورسميين مرورا بالصحفيين القادمين من الخارج، لقيود صحية مشددة.