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مجموعة منتخب الأولمبي .. إسبانيا تهزم أستراليا في أولمبياد طوكيو 2020

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مجموعة منتخب مصر الأولمبي .. إسبانيا تهزم أستراليا في أولمبياد طوكيو 2020 مجموعة منتخب الأولمبي .. إسبانيا تهزم أستراليا في أولمبياد طوكيو 2020

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حقق منتخب إسبانيا الأولمبي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره أستراليا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ظهر اليوم الأحد 25-7-2021 في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثالثة ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

سجل هدف منتخب إسبانيا ميكيل أوريازابال نجم ريال مدريد المعار لريال سوسيداد في الدقيقة 81 من أحداث اللقاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب إسبانيا إلى 4 نقاط محتلا المركز الأول في المجموعة، بينما تجمد رصيد أستراليا عند النقطة 3 في المركز الثاني.

ويلعب منتخب الأولمبي في منافسات كرة القدم ضمن أولمبياد طوكيو والتي بدأت فعالياتها يوم 23 يوليو 2021، في المجموعة الثالثة التي تضم بجانب مصر منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

لصبح ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الأولى التي شهدت تعادل منتخب مصر الأولمبي مع نظيره إسبانيا سلبيًا، وحقق منتخب أستراليا مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الأرجنتين بثنائية نظيفة.

1- إسبانيا 4

2- أستراليا 3

3- الأرجنتين 3

4- مصر نقطة واحدة

مصر- إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة والنصف صباحًا
مصر- الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة والنصف صباحًا
مصر- أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحًا

مباراة إسبانيا و أستراليا في أولمبياد طوكيو

المصرى اليوم

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