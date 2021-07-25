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توفر لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" للمسافرين إلى الخارج

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مصر توفر لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" للمسافرين إلى الخارج توفر لقاحي "أسترازينيكا" و"فايزر" للمسافرين إلى الخارج
تتيح كميات منهما خلال الأيام المقبلة

مصر توفر لقاحي

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم (الأحد)، أنها ستوفر اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "أسترازينيكا" و"فايزر"؛ لأغراض السفر إلى الخارج، على أن توفر كميات من اللقاحين خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الوزارة إلى استمرار تلقي المواطنين للقاح، واستمرار إرسال الرسائل النصية للمواطنين لتلقي اللقاحات، بمراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية.

وبينت أنها تتوسع في إعطاء الفئات المستحقة للقاح، وزيادة أعداد متلقي اللقاح بالتزامن مع الحصول على المزيد من دفعات لقاح .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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