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إصابة نمر في حديقة حيوانات بفيروس كورونا (تفاصيل)

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إصابة نمر في حديقة حيوانات بفيروس كورونا (تفاصيل) إصابة نمر في حديقة حيوانات بفيروس كورونا (تفاصيل)

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أصيب نمر ثلجي غير مطعم في حديقة حيوانات سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة «أسوشيتد برس» فقد لاحظ المشرفون أن «راميل»، وهو ذكر نمر ثلجي يبلغ من العمر 9 سنوات، تظهر عليه أعراض السعال وسيلان الأنف يوم الخميس الماضي.

وفي وقت لاحق، أظهر اختباران منفصلان للنمر وجود فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان لحديقة الحيوانات.

وقالت إدارة الحديقة إن راميل لم تظهر عليه أعراض إضافية، ولكن نظرا لأنه يتشارك حظيرة مع أنثى نمر ثلجية ونمران من نوع آمور، يفترض موظفو الحديقة أن باقي الحيوانات أصيبت بنفس الأعراض.

ونتيجة لهذا، تم وضع الحيوانات في عزل صحي، وتم إغلاق معرضها. ومن غير الواضح كيف أصيب راميل بالعدوى.

وفي يناير، التقطت مجموعة من 8 غوريلات في منشأة شقيقية للحديقة، وهي حديقة حيوانات سان دييجو سفاري بارك، فيروس كورونا، من الحارس الذي كان مصابا دون أن تظهر عليه أعراض.

وأصبحت مجموعة الغوريلا، التي تعافت منذ ذلك الحين، أول مثال معروف للفيروس الذي أصاب القردة.

المصرى اليوم

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