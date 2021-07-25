سمر مرسي: حققت حلم حياتي بالعمل مع شريهان.. و«كوكو شانيل» عمل استثنائي

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أبدت الفنانة سمر مرسي، سعادتها البالغة بالعمل مع النجمة الكبيرة شريهان في مسرحية «كوكو شانيل»، موضحة أن شريهان من أسباب حبها للفن منذ صغرها وأن العمل معها كان بمثابة حلم تحقق، واصفة النجمة الكبيرة بأنها أيقونة تمتلك شغف كبير تجاه الفن والثقافة، بجانب احترامها للجميع في العمل من أكبر لأصغر ممثل، وكانت طوال الوقت حريصة أن يحصل كل فنان على حقه بالكامل حتى يظهر أفضل ما لديه.

وتقول سمر مرسي، إن ردود الأفعال كانت أكثر من رائعة، مضيفة «كنت أشعر بقلق كبير تجاه الشخصية والدور فأنا لم يسبق أن قدمت عمل على خشبه المسرح، ودراستي في أمريكا كانت في الأداء السينمائي فقط إلا أنها شعرت بسعادة كبيرة لحظة عرض المسرحية والتي تصاعدت ردود الأفعال حولها من أول يوم، حتى بدأت تنهال عليها التهنئة من الجمهور وصناع الفن في مصر واللذان أحبوا العمل واثنوا على أدائها وعلى رأسهم النجمة شريهان. مؤكدة أنها كانت تعرف أن العمل صعب ولم يسبق أن شاركت في عمل يشبه من قبل إلا أنها كانت على يقين من نجاحه الكبير.

وتكشف سمر أن شخصية «سيسيل» والتي كانت صديقة «كوكو شانيل» والتي لعبت دورها شريهان، المقربة التي ظلت ملازمة لها من أول نشأتهما في الملجأ حتى أخر أيامها كانت تحدي كبير وأنها حاولت الحفاظ على الخط الزمني وتفاصيل تطور الشخصية التي بدأت من 1910 حتى 1970، لافتة إلى أنها التزمت بشكل كامل بالنص، بجانب الحفاظ على شخصية «سيسيل» والتي كانت تابعة لـ«كوكو شانيل» والتي حاولت طوال الوقت أن تحقق «كوكو» أحلامها في أحداث ثورة في الأزياء والموضة إلى جانب كونها صديقتها الوفية، لافتة إلى أن شريهان كانت تشجعها طوال الوقت وتساعدها في تحضيرات الشخصية، وتدعمها خاصة وأنها المرة الأولى التي تقف على خشبة المسرح، موجهة الشكر لكل من المخرج هادي الباجوري مخرج العمل على اختيارها، والعدل جروب اللذان كانا من الأسباب الرئيسية أن يظهر العمل بهذا الشكل الجيد لا سيما انه التعاون الثالث بينهما.

وعن خطواتها المقبلة، تؤكد أنها تتمنى أن تقدم أعمال خيال علمي، وأعمال التشويق مشددة على أنها تحب الأفلام أو أعمال الدراما القصيرة سواء 5 أو 10 حلقات والتي تكون بها دراما مكثفة بعيدة عن المط وتمتع المتفرج أكثر من الأعمال التقليدية.

المسرحية تتناول قصة مصممة الأزياء العالمية كوكو شانيل، صاحبة بيت «شانيل» للأزياء، وهي سيدة فرنسية من أشهر الشخصيات في العالم في مجال الموضة والأزياء، ويشارك في المسرحية عدد كبير من النجوم منهم النجمة شريهان، وهاني عادل، وأيمن قيسون، وإنجي وجدان، وحنان يوسف، وتامر حبيب، وشارك آسر ياسين كضيف شرف، والعديد من النجوم، ومن تأليف وأغاني مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، وبرعاية هيئة الترفية السعودية.