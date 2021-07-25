أنغام ومحمد الشرنوبي يُحييون حفلا على مسرح جدة سوبر دوم العالمي

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

شهد مسرح جدة سوبر دوم العالمي حفل مصري متميز برعاية هيئة الترفية، وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل شيخ، وأحيا الحفل كل من المطربة أنغام وتامر عاشور ومحمد الشرنوبي.

قدم الحفل سامي جميل ودينا يحيى وافتتحه المطرب محمد الشرنوبي الذي أعرب عن سعادته البالغة باستقبال الجمهور السعودي له وقال «لم أصدق أن لي كل هذه الجماهيرية في السعودية واني سأحظى بهذا الاستقبال وأشعر كأني في بلدي الثاني».

وقدم الشرنوبي مجموعة كبيرة من اغانيه وسط حماس شديد من الجمهور السعودي.

ثاني فقرات الحفل، كانت مع المطرب تامر عاشور الذي قدم عدد كبير من أغنياته وسط تفاعل وحماس شديد أيضًا من جمهور الحفل وكان ختام الحفل مع النجمة أنغام التي أبدعت في تقديم أغنياتها التي يعشقها ويحفظها الجمهور السعودي كما غنت أنغام مع المطرب محمد الشرنوبي مما أشعل الأجواء التي امتدت حتى الساعات الأولى من الصباح.

وحرص نجوم الحفل على توجيه الشكر لهيئة الترفيه وعلى رأسها تركي آل شيخ لواحد من أقوى الحفلات التي شهدت إقبالا جماهيريًا كبيرًا.