تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج الحربي في غياب حمدي فتحي وتعافي الشحات

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الإنتاج الحربي في المباراة المؤجلة من الجولة 24 في بطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها مساء اليوم الأحد على استاد «الأهلي we السلام».

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق التي دخلت معسكرا مغلقا مساء أمس السبت، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي.

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري الممتاز عودة حسين الشحات بعدما غاب عن لقاء البنك الأهلي للإصابة، وغياب حمدي فتحي نجم وسط الأهلي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي ضمت قائمة الأهلي 21 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء

الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني

الوسط: حسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي

الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا

ويسعى الأهلي إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز، والمضي قُدمًا في رحلة الدفاع عن لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة الإنتاج الحربي وفي جعبته 52 نقطة جمعها من 24 جولة، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة- غزل المحلة- الاتحاد- سيراميكا- الإنتاج الحربي- المقاولون- طلائع الجيش- الإسماعيلي- الزمالك- إنبي- المصري- الاتحاد- سموحة- المقاولون- مصر المقاصة».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة- البنك الأهلي- بيراميدز- الجونة- الزمالك- بيراميدز- البنك الأهلي» والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

تقام المباراة في السابعة مساء اليوم الأحد 25-7-2021 على أرض ملعب استاد السلام.

حراسة المرمى: على لطفي

الدفاع: أيمن أشرف- بدر بانون- محمد هاني- على معلول

الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج

أمامهم: محمد مجدي أفشة- جونيور أجايي- حسين الشحات

الهجوم: محمد شريف

وجاءت اختيارات لجنة الحكام كالتالي:

محمد معروف حكم ساحة، ويعاونه مصطفى حسين ومحمود عبدالسميع، وطارق سامي حكما رابعا، وحكم الفيديو محمد عباس قابيل ويساعده أحمد جمال.

تنقل مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري حصريًّا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة أون تايم سبورت.