أخبار عاجلة

الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصاروخ باليستي -
أعمدة لدخان أسود وإطلاق نار كثيف.. مسلحو "طالبان" يدخلون أطراف كابل -
محافظ القليوبية يتفقد مراكز تطعيم الراغبين في السفر للخارج (صور) -
الهلال الأحمر تطلق حملة توعوية في ممشي السويس الجديد «حدائقنا حقوق لأجيالنا» -
ثقافة جنوب سيناء يحتفل بالعام الهجري الجديد -
جريمة ضد الإنسانية ..كتاب يرصد مخاطر انفصال الوالدين على الأطفال -
أب يحتجز ابنته لسنوات بغرفة تحت الأرض في سوريا.. والسبب "صادم" -
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة -
العثيمين يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه نجران -
طلقة أم سيجارة؟.. سيناريوهات لبنانية عن "انفجار عكار" ولا بيان للجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا

Print
روسيا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا تسجّل أكثر من 24 ألف حالة بفيروس كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت السلطات الصحية في 24072 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و779 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الأحد، أن الإصابات الجديدة توزعت على 85 إقليما، وأن 9.8% منها لم تكن حاملة أعراض المرض.

وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات خلال اليوم الماضي، في العاصمة موسكو (3406 إصابات)، تليها المناطق المجاورة لمدينة موسكو (2191)، ثم مدينة بطرسبورج (1934).

ووفقا للأرقام الرسمية الصادرة اليوم الأحد، ارتفع إجمالي عدد الإصابات في روسيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 6 ملايين و126541 إصابة، وتعافى 5 ملايين و490634 شخصا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 153874 حتى الآن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تعزي روسيا في حادث تحطم طائرة إطفاء على أرض تركيا

مصر تعزي روسيا في حادث تحطم طائرة إطفاء على أرض تركيا

إنترفاكس: روسيا تعلن تحطم طائرة إطفاء في تركيا

إنترفاكس: روسيا تعلن تحطم طائرة إطفاء في تركيا

روسيا ترحب بإطلاق مفاوضات بين الحكومة والمعارضة الفنزويليتين في المكسيك

روسيا ترحب بإطلاق مفاوضات بين الحكومة والمعارضة الفنزويليتين في المكسيك

الرحلة الثالثة القادمة من روسيا لمطار الغردقة تقل 526 سائح

الرحلة الثالثة القادمة من روسيا لمطار الغردقة تقل 526 سائح