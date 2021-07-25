«المصري الديمقراطي» يطرح تعديلات لـ«حماية وتنمية البحيرات»

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اقترحت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، عن حزب المصري الديمقراطي، إدخال تعديلات على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي ناقشه مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان.

وقالت «الجزار»، في كلمتها أمام الجلسة العامة اليوم، أنه رغم موافقتها على مشروع القانون، إلا أن لديها تحفظات على بعض المواد، من بينها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بالبحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها وأيضا لتضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وقصور الاجراءات في حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية كما الإفتقاد لنظام قانونى حاسم ودقيق يحقق أهداف تنمية الثروة السمكية وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدى على البحيرات وثرواتها.

واقترحت النائبة إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تعالج المشاكل والمعوقات وتضبط هذا القطاع الإقتصادى الهام وإيمانا بحقوق العاملين وبأهمية التعاونيات في المشاركة والتنمية لدى تعديلات بهذا الخصوص مع موافقتى على باقى المواد المعدلة من اللجنة المشتركة.