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«الخشت» يطرح مبادرة علمية لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى عالميًا

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«الخشت» يطرح مبادرة علمية لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى عالميًا «الخشت» يطرح مبادرة علمية لسد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشر الأولى عالميًا

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وجّه الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عمداء كليات جامعة القاهرة بتكوين لجان علمية عليا من كبار الاساتذة على مستوى الاقسام العلمية المتخصصة في جميع الكليات تتولى رصد وتوصيف وتحليل المناهج والتخصصات العلمية للكليات العشر الأكثر أهمية وبروزا في العالم في ضوء التصنيفات العلمية في العالم في التخصصات المختلفة، من حيث مراكز الاهتمام العلميةوالتعليمية والبحثية الرئيسية والفرعية، والمقررات الدراسية وتوصيفها وأساليب التعليم والتدريب وتقنيات التعليم المستخدمة.

وأضاف الدكتور الخشت أنه من المقرر أن يشمل عمل تلك اللجان رصد برامج واهتمامات عشرة من المراكز البحثية ذات التميز العلمي، وعشرة من الدوريات المتخصصة المحكمة ذات معامل التأثير القوي، وذلك بهدف رسم خريطة علمية للفكر العلمي والتكنولوجي العالمي بوضعه الراهن ومقارنتها بأوضاعنا في جامعة القاهرة لتحديد الفجوات المعرفية والتكنولوجية بيننا وبين العالم وكيف نقوم بتغطية تلك الفجوات على مستوى العملية التعليمية وكذلك على مستوى العملية البحثية في كل تخصص ،على مستوى العلوم الطبيعية ( الرياضيات، الحاسبات وعلوم المعلومات، الفيزياء، الكيمياء، علو الارض والبيئة، البيولوجي )، الهندسة والتكنولوجيا، العلوم الطبية والصحية، العلوم الزراعية(علوم الحياة)، العلوم الاجتماعية، العلوم الانسانية.

ومن المنتظر ان تتم بلورة مايتم التوصل إليه في هذا الإطار في مشروع بحثى رئيسى يتكون من مجموعة من المشروعات البحثية الفرعية الممولة من الكليات والجامعة والتي تقوم بإنجازها تلك اللجان العلمية التي تضم كبار الاساتذة في كل تخصص اضافة إلى عدد من الاساتذة والاساتذة المتخصصين وشباب أعضاء هيئة التدريس والباحثين تمثل كل الاجيال، تعلن عنها جامعة القاهرة خلال الفترة القادمة.

المصرى اليوم

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