8 مليارات جنيه ضرائب ورسوم جمارك الإسكندرية خلال يونيو

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استعرض الدكتور محمد معيط، وزيرالمالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.

تلقى الوزير تقريرًا اليوم من الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، قامت بالإفراج خلال يونيوالماضى عن مشمول ١٦ ألفًا و٦٤٩ شهادة جمركية وارد نهائى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، وقطع الغيار والبضائع العامة، والسيارات، والدخان.

أضاف التقريرأن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد خلال شهر يونيو ٢٠٢١ بلغت ٢ مليار و٢٩١ مليونًا و٩١ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات حوالى ٦ مليارات و٦٢٥مليونًا و٩٥٧ ألف جنيه.

أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادربجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول ٧ آلاف وو٣٧٦ بيانًا جمركيًا خلال يونيوالماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة منها: «الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس»، تم تحصيل رسوم الصادرعن بعض البضائع بمبلغ ٣ ملايين و٣٤٦ ألف جنيه، كما قامت الإدارة العامة للمنافذ بتحصيل رسوم زيادة وزن لـ ٦٥٤ بيانًا جمركيًا بإجمالى ٤ ملايين و٤٧٩ ألف جنيه خلال نفس الفترة.

أشارالتقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية، خلال شهر يونيو الماضي بلغت نحو ٨ مليارات و٢٥مليونًا و٨٧٤ ألف جنيه.