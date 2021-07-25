14.7 مليار درهم قيمة مبيعات العقارات في دبي خلال يونيو الماضي

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حافظ القطاع العقاري في إمارة دبي على وتيرة أداء متصاعدة ليسجل مجددا رقما قياسيا في شهر يونيو الماضي من حيث قيمة المبايعات العقارية والتي بلغت 14.79 مليار درهم وهي القيمة الأعلى للمبايعات في ثماني سنوات وتحديدا منذ ديسمبر من العام 2013 .

جاء ذلك حسب بيانات النسخة السادسة عشرة من المؤشر الرسمي لأسعار البيع في دبي - الذي أطلقته "أراضي دبي" بالتعاون مع "بروبرتي فايندر" - والتي أشارت إلى أن إجمالي عدد المبايعات العقارية خلال يونيو الماضي بلغ 6388 مبايعة وبنسبة نمو بلغت 44.33 بالمائة من حيث عدد المبايعات و33.2 بالمائة من حيث قيمتها وذلك مقارنة بشهر مايو الماضي.

وأشار البيانات الخاصة بالمؤشر - الذي يتخذ من العام 2012 سنة الأساس ومن يناير 2012 شهر الأساس ومن الربع الأول 2012 ربع الأساس - إلى أن المؤشر الشهري العام في يونيو 2021 الماضي سجل 1.07 نقطة بسعر 1,009,593 درهما.. في حين سجل المؤشر الشهري للشقق 1.088 نقطة بسعر 904920 درهما..فيما سجل المؤشر الشهري للفلل / التاون هاوس 1.013 نقطة بسعر 1822343 درهما.

من جهته سجل المؤشر الربعي العام في الربع الثاني من العام الجاري 1.118 نقطة بسعر 1,023,552 درهما .. في حين سجل المؤشر الربعي للشقق 1.118 نقطة بسعر 927,442 درهما وسجل المؤشر الربعي للفلل/تاون هاوي 1.076 نقطة بسعر 1,880,153 درهما.

وساهمت النتائج المحققة في يونيو الماضي بالإضافة إلى عدد المبايعات التي تم تحقيقها في شهري أبريل ومايو الفائتين والتي بلغت 4,824 و4,426 على التوالي في تحقيق أداء مميز جدا للربع الثاني من العام الجاري والذي يعتبر الأعلى على أساس ربعي من حيث عدد المبايعات منذ الربع الرابع من عام 2013 إذ بلغ إجمالي عدد المبايعات 15,638 مبايعة بقيمة إجمالية وصلت إلى 36.86 مليار درهم محققة نموا بنسبة بلغت 33.26 بالمائة من حيث عدد المبايعات و46.76 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بالربع الأول 2021.

وذكرت البيانات بحسب وكالة انباء الامارات إلى أن إجمالي عدد المبايعات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يونيو 2021 وصلت إلى 27,373 مبايعة بقيمة 61.97 مليار درهم في حين شهد العام 2020 بأكمله تسجيل 35,041 مبايعة عقارية بقيمة 71,87 مليار درهم وهو الامر الذي يؤكد على استدامة وتيرة النمو العالية في أداء القطاع العقاري خلال العام 2021.

وعند النظر إلى النتائج المحققة خلال يونيو 2021 والربع الثاني بشكل عام ومقارنتها بفترات مماثلة من العامين 2019 و2020 تبين أن السوق العقاري في دبي شهد نموا كبيرا واستطاع أن يجعل من جائحة "كوفيد-"19 عاملا مسرعا ساهم في تسريع وتيرة النمو للقطاع العقاري في الإمارة.

ووفقا للبينات حقق يونيو 2021 نموا بنسبة 173.46 بالمائة من حيث عدد المبايعات و204.55 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بشهر يونيو من العام 2020 .. فيما بلغت نسبة النمو 140.87 بالمائة من حيث عدد المبايعات و179.13 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بيونيو من العام 2019.. فيما استحوذ السوق الثانوي / الوحدات الجاهزة على 62.2 بالمائة من إجمالي المبايعات.. في حين شكلت المبيعات على الخارطة 37.8 بالمائة.

وفيما يتعلق بحجم المبايعات تعاملت المبيعات على الخارطة مع 2418 عقارا بقيمة إجمالية وصلت إلى 3.5 مليار درهم .. بينما تم تداول 3970 عقارًا في السوق الثانوي بقيمة إجمالية وصلت إلى 11.29 مليار درهم.

وبمقارنة هذه النتائج مع شهر مايو الفائت يتضح أن عدد المبيعات على الخارطة ارتفع في يونيو بنسبة 44.4 بالمائة.. كما زادت عدد مبيعات السوق الثانوي بنسبة 44.26 بالمائة.

وبحسب بيانات الطلب من القاعدة الخاصة بشركة "بروبرتي فايندر" تركزت عمليات البحث عن الفلل / تاون هاوس في يونيو الماضي في مناطق "جرين كوميونتي" و "مدينة محمد بن راشد دبي" و "هيلز استيت" و "المرابع العربية "3 و"أكويا" .. فيما تركزت عمليات البحث عن الشقق في ذات الفترة في مناطق "الميدان" و"أبراج بحيرات جميرا"و" دبي مارينا" و" الخليج التجاري" و"داون تاون دبي".

بدوره أظهر الربع الثاني من عام 2021 نموا بنسبة 183.4 بالمائة من حيث عدد المبايعات و237.79بالمائة من حيث القيمة وذلك مقارنة بالربع الثاني من العام 2020.. في حين حقق نموا بنسبة 78.27 بالمائة من حيث عدد المبايعات و 102 بالمائة من حيث القيمة مقارنة بالربع الثاني من العام 2019.. بينما استحوذ السوق الثانوي / الوحدات الجاهزة على 61.5 بالمائة من إجمالي المبايعات .. فيما شكلت المبيعات على الخارطة 38.5 بالمائة.

وبالنسبة لحجم المبايعات تعاملت المبيعات على الخارطة مع 6025 عقارا بقيمة إجمالية وصلت إلى 9.17 مليار درهم وتم تداول 9613 عقارا في السوق الثانوي بقيمة إجمالية وصلت إلى 27.68 مليار درهم.

وبمقارنة هذه النتائج مع الربع الأول 2021 تبين أن عدد المبيعات على الخارطة ارتفع بنسبة 53.93 بالمائة ..بينما زاد عدد مبيعات السوق الثانوي بنسبة 22.91 بالمائة.

وبحسب بيانات الطلب من القاعدة الخاصة بـ"بروبرتي فايندر" تركزت عمليات البحث عن الفلل / تاون هاوس في الربع الثاني 2021 في مناطق "مدينة محمد بن راشد" و"دبي هيلز استيت" و طدبي لاند" و "جرين كوميونتي" و"تاون سكوير" في حين تركزت عمليات البحث عن الشقق في ذات الفترة في مناطق "أبراج بحيرات جميرا : و"دبي مارينا" و"الميدان" و "قرية جميرا الدائرية" و"داون تاون دبي".