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«تعليم القليوبية»: إصابة طالبة بحالة إغماء داخل لجنة في شبرا الخيمة

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«تعليم القليوبية»: إصابة طالبة بحالة إغماء داخل لجنة في شبرا الخيمة «تعليم القليوبية»: إصابة طالبة بحالة إغماء داخل لجنة في شبرا الخيمة

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أعلن مصدر بغرفة العمليات المركزية للتربية والتعليم في القليوبية غياب 63 طالبا وطالبة في امتحانات مادة التاريخ للشعبة الادبية اليوم حيث حضر 19176من اجمالى 19239 على مستوى لجان الامتحان بالمحافظة.

وكشف المصدر انه تم نقل طالبة بلجنة ثانوية في إدارة غرب شبرا الخيمة، لإصابتها بهبوط في الدورة الدموية، داخل اللجنة وتم نقلها لمستشفى النيل بشبرا لتلقى العلاج.

وأدى اليوم الأحد طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، شعبة أدبي، امتحان مادة التاريخ، بنحو 19239 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة هذا العام موزعين على 135 لجنة على مستوى المحافظة.

وتباينت آراء الطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية عقب خروجهم من امتحان مادة التاريخ، حول مستوى الامتحان الذي جاء من وجهة نظرهم متوسطا به بعض الصعوبة في عددا من الأسئلة، معبرين عن أن الامتحان ممكن وصفه ب «السهل الممتنع».

وأضاف الطلاب، أنهم قاموا بحل الكثير من نماذج الامتحانات في الفترة الأخيرة إلا أنهم فوجئوا أن الامتحان به عدة نقاط صعبة و«تكات» صعبت عليهم الإجابة، مؤكدين أن زمن الامتحان لا يتناسب مع حجم الأسئلة ووصفوا بعض الأسئلة بالصعبة.

فيما انهارت بعض الطالبات أمام مدرسة بنها الثانوية بنات مؤكدين أن الامتحان بالنسبة لهم كان صعبا ولايقل صعوبة عن اللغة العربية واللغة الألمانية، التي امتحنوها قبل ذلك، مطالبين بتخفيف الضغوط عليهم ومراعاة أن تكون الامتحانات في مستوى كل الطلاب وليس الطلاب المتفوقين فقط.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ضرورة توفير كافة السبل لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من ، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.

المصرى اليوم

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