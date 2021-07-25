«النواب» يوافق مبدئيًا على قانون «تنمية البحيرات والثروة السمكية»

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وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأشاد النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بدور لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة في إعداد القانون، مشيرا إلى أن مناقشة القانون بالجنة استمرت لمدة عامين، بدأت في الفصل التشريعى السابق وواصلت مناقشته خلال الفصل التشريعى الحالى.

وقال «رشاد» إنه شارك في آخر اجتماع باللجنة لمناقشته، حيث تم حسم عدد من التفاصيل الخاصة بتركيب أجهزة تتبع بمراكب الصيد، بالتوافق مع الحكومة، التي وافقت على طلب اللجنة بتحمل الحكومة تكاليف تركيب ذلك الجهاز.