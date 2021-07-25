أخبار عاجلة

الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف نجران بصاروخ باليستي -
أعمدة لدخان أسود وإطلاق نار كثيف.. مسلحو "طالبان" يدخلون أطراف كابل -
محافظ القليوبية يتفقد مراكز تطعيم الراغبين في السفر للخارج (صور) -
الهلال الأحمر تطلق حملة توعوية في ممشي السويس الجديد «حدائقنا حقوق لأجيالنا» -
ثقافة جنوب سيناء يحتفل بالعام الهجري الجديد -
جريمة ضد الإنسانية ..كتاب يرصد مخاطر انفصال الوالدين على الأطفال -
أب يحتجز ابنته لسنوات بغرفة تحت الأرض في سوريا.. والسبب "صادم" -
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة -
العثيمين يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه نجران -
طلقة أم سيجارة؟.. سيناريوهات لبنانية عن "انفجار عكار" ولا بيان للجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«النواب» يوافق مبدئيًا على قانون «تنمية البحيرات والثروة السمكية»

Print
«النواب» يوافق مبدئيًا على قانون «تنمية البحيرات والثروة السمكية» «النواب» يوافق مبدئيًا على قانون «تنمية البحيرات والثروة السمكية»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وأشاد النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بدور لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة في إعداد القانون، مشيرا إلى أن مناقشة القانون بالجنة استمرت لمدة عامين، بدأت في الفصل التشريعى السابق وواصلت مناقشته خلال الفصل التشريعى الحالى.

وقال «رشاد» إنه شارك في آخر اجتماع باللجنة لمناقشته، حيث تم حسم عدد من التفاصيل الخاصة بتركيب أجهزة تتبع بمراكب الصيد، بالتوافق مع ، التي وافقت على طلب اللجنة بتحمل الحكومة تكاليف تركيب ذلك الجهاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى

قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضى

رفع الدعم يؤجج الشارع اللبناني.. والحكومة تلوم حاكم المصرف

رفع الدعم يؤجج الشارع اللبناني.. والحكومة تلوم حاكم المصرف

«سياحة النواب» : يجب تعاون الحكومة والمجتمع المدني لإيجاد حلول علمية للزيادة السكانية

«سياحة النواب» : يجب تعاون الحكومة والمجتمع المدني لإيجاد حلول علمية للزيادة السكانية

روسيا ترحب بإطلاق مفاوضات بين الحكومة والمعارضة الفنزويليتين في المكسيك

روسيا ترحب بإطلاق مفاوضات بين الحكومة والمعارضة الفنزويليتين في المكسيك