استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في ادارة حركة المرور في المناطق الحضرية في دبي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن الإجراءات الاحترازية والمبادرات التي اتخذتها الهيئة في تخطيط وتشغيل حافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري ومركبات الأجرة ساهمت في سرعة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد 19 وعودة النمو في عدد مستخدمي الحافلات ومركبات الأجرة ووسائل النقل البحري لما قبل الجائحة بنسبة 70% كما ساهمت المبادرات في خفض عدد الكيلومترات المقطوعة بنسبة 18% وتحسين دقة وصول الحافلات بنسبة 6% وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 34 مليون طن متري.

وقال مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة بحسب وكالة انباء الامارت انه بالتعاون مع شركة الحوسبة السحابية /علي بابا كلاود/ بتجربة نظام /سيتي برين/ وهو نظام لإدارة حركة المرور في المناطق الحضرية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والخوارزميات المتقدمة يتم من خلالها تحليل عدد كبير من البيانات الضخمة الواردة من بطاقات /نول/ والحافلات المشغلة ومركز التحكم الموحد لأنظمة النقل وبيانات مركبات الأجرة وتحويلها إلى معلومات يمكن الاستفادة منه بصورة من خلال التنبيهات الفورية وتطوير جداول ومواعيد وخطوط الحافلات مشيراً إلى أن النظام يتوقع له أن يسهم في زيادة عدد الركاب بنسبة 17% وتحسين متوسط وقت الانتظار بنسبة 10% وتحسين وقت الرحلة ومتوسط استخدام الحافلة بنسبة 5%.

وأضاف أن الهيئة دشنت مؤخراً بالتعاون مع شركة فامكو مركز متابعة أداء الحافلات عن بعد في محطة القوز لإيواء الحافلات لمتابعة ومراقبة أداء وكفاءة 516 حافلة فولفو بشكل فوري من خلال نظام "التليماتيكس" المجهز في الحافلات الجديدة لتعزيز العمليات التشغيلية ودعم آلية الصيانة .

ويشتمل النظام على 47 نوعا من التنبيهات تغطي الجوانب الميكانيكية للحافلة واستهلاك الوقود لكل كيلومتر وحالة أجهزة السلامة في الحافلة مشيراً إلى أن النظام ساهم في تقليل استهلاك الوقود بنسبة 5% .

وأكد الطاير استمرار الهيئة في تنفيذ مشاريعها التطوّيرية لقطاع النقل الجماعي وتوفير البنية التحتية المتكاملة لتحقيق الرفاهية والسعادة لسكان دبي عبر توفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لمستخدمي الحافلات حيث افتتحت الهيئة مؤخراً ست محطات لحافلات المواصلات العامة هي محطات: الغبيبة والجافلية واتصالات والاتحاد وعود ميثاء والسطوة.