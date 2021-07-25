تحت شعار «جيل مبدع» .. انطلاق فعاليات أسبوع العلم بكلية البنات بجامعة عين شمس

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انطلقت اليوم فعاليات أسبوع العلم والذى تنظمه كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس في الفترة من 25- 28 يوليو 2021 بعنوان جيل مبدع متطلبات أبعاد وآفاق، وذلك تحت رعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس.

أوضحت د.رقية شلبى عميد الكلية أن الأسبوع سيشارك به كافة أقسام الكلية وقطاعات ( التعليم والطلاب- الدراسات العليا- خدمة المجتمع وتنمية البيئة ) في ملحمة علمية لأسرة كلية البنات مما يفتح المجال لتبادل الخبرات بالإضافة إلى تحقيق التكامل مما سيسهم في مزيد من للتطور للكلية .

واضافت أن الفعاليات ستتضمن عرض أبحاث علمية، وإقامة ندوات ومعارض وورش عمل من خلال مؤتمر قطاع البيئة ولأول مرة سيكون هناك مؤتمر لقطاع التعليم والطلاب بمشاركة طالبات الكلية بمقالات ومعارض وإبداعات واستضافة شخصيات مؤثرة لها دورها في المجتمع.

مشيرة إلى أن المؤتمر سيناقش أهم ملامح جامعات الجيل الرابع لتعزيز مهارات المستقبل ومناقشة التحديات، إلى جانب التطرق لدور المرأة في المعرفة والابتكار والبحث العلمى ومنصات التعلم الالكترونى في ظل جائحة كورونا .

مشيدة بأداء كلية البنات في ظل أزمة كورونا فقد تمكنت الكلية من اقامة أكثر من 20 معرض خيرى للطالبات، ومهرجان للبيئة على مدار اسبوع بالإضافة إلى توقيع عددا من البروتوكلات الهامة وانشاء 3 مجلات علمية بحثية دولية جديدة، مع حصول مجلات الكليات على أفضل تقييم من المجلس الأعلى للجامعات .

طالبات كلية البنات جامعة عين شمس

طالبات كلية البنات جامعة عين شمس

طالبات كلية البنات جامعة عين شمس

واضافت أنه على الرغم من جائحة كورونا إلا ان الكلية تمكنت من اقامة مؤتمرات دولية وانشاء منصة الكترونية قوية تم تحميل اكثر من 2850 مقرر دراسى عليها، مع التواصل مع طالبات الكلية باستمرار، إلى جانب القيام باجرءات الامتحانات وظهور النتائج والمشاركة في كافة الأنشطة الطلابية التي تم تنظيمها.

أيضا تقدمت 3 أقسام بالكلية للاعتماد البرامجى ( قسم اللغة العربية- قسم اللغة الانجليزية- قسم اللغة الفرنسية ) تجديد المسرح وافتتاحه وتطوير البحث العلمى، تشجيع الباحثين على النشر الدولى .

وفى كلمتها أكدت د. مي حلمي وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب أن التحولات التي يشهدها العالم تشير إلى نشوء مجتمعات جديدة تعتمد على الرأس المال البشرى، والذى يعتبر البحث العلمى والتطوير وصناعة الأفكار والابداع أعمدته الرئيسية، وبالتالى أصبح الابتكار والابداع من أهم سمات جامعات الجيل الرابع والتي تقدم خريج يتلهف عليه سوق العمل نظرا لقدراته الابداعية المتطورة التي تؤهله للتطوير المستمر .

مشيرة إلى أن اسبوع العلم يهدف إلى إلقاء الضوء على التطوير والإبداع والدور الذي من الممكن ان تقوم به الجامعات في هذا الصدد.

من جانبها أكدت د. أميره يوسف وكيل الكليه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، أن هذا اللقاء يأتي تماشياً مع استراتيجة مصر للتنمية المستدامة 2020-2030والتى تقوم على تعظيم الاستفادة من الامكانيات المادية والبشرية المتاحة وتعزيز الميزة التنافسية لكافة مؤسسات الدولة بما ينعكس على الدور الريادى لمصر على كافة الأصعدة، حيث يتطرق الأسبوع وفعاليته إلى استراتيجة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بكافة مجالاتها وسبل المشاركة فيها .

وأضافت وباعتبار المرأة المصرية جزء هام من رأس المال البشرى والتى تساهم بفعالية في قيادة الابداع والابتكار لتحقيق مستقبل أفضل، فأن المؤتمر يهدف إلى التركيز على دور المرأة المصرية في التنمية المستدامة لتحقيق تنمية تلبى احتياجات الحاضر وتمهد الطريق للمستقبل .

كذلك يهدف المؤتمر إلى تناول دور المرأة الريادية في تحقيق التنميه المستدامه والقيادات النسائيه ودورها في تطوير والابداع لتحقيق التنميه المستدامه بالاضافى إلى تمكين المراه ودورها في تحقيق رؤيه مصر 2030و دور المرأة في البحث العلمي لتنميه موارد الدوله وتحقيق الاستثمار الامثل لها.

كما يهدف المؤتمر إلى تناول الدور المصري التاريخي في رياده الاقليم لتحقيق تنميه مستدامه شامله على المستوى العربي والافريقي التخطيط المبني على المعرفه والابداع والابتكار للتعامل مع التحديات وتطورات المتلاحقه وتعزيز القدره التنافسيه لمؤسسات الدوله، والمراه المبدعة والكائنات المجتمعيه المساهمه والداعمه لتمكينها لتحقيق دورها في التنميه المستدامة.

وفى ختام الجلسة الافتتاحية قامت د. رقية شلبة عميد الكلية والوكلاء بتكريم طالبات الكلية المشاركات في مشروع محو الأمية .

جدير بالذكر أن فعاليات الأسبوع ستشهد إقامة المؤتمر الدولي السابع لقطاع شؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه بعنوان «المرأة والابداع تنميه مستدامه: رؤيه مصر 2030، مقرر المؤتمر د. اميره يوسف وكيل الكليه لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئة.

بالإضافة إلى المؤتمرات العلميه لأقسام الكليه، والمقرر د. حنان الشاعر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث .

ولأول مرة سينطلق المؤتمر الدولي الأول لقطاع التعليم والطلاب بعنوان «الطالبة المبدعة وتحديات الجيل الرابع» مقرر المؤتمر أ.د. مي حلمي وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب، إلى جانب اقامة عددا من ورش العمل والمعارض .

طالبات كلية البنات جامعة عين شمس

طالبات كلية البنات جامعة عين شمس

طالبات كلية البنات جامعة عين شمس