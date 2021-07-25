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أفغانستان تعتقل مدبر هجمات صلاة عيد الأضحى على القصر الرئاسي

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أفغانستان تعتقل مدبر هجمات صلاة عيد الأضحى على القصر الرئاسي أفغانستان تعتقل مدبر هجمات صلاة عيد الأضحى على القصر الرئاسي
قُبض عليه مع آخرين خلال عملية للقوات الخاصة

أفغانستان تعتقل مدبر هجمات صلاة عيد الأضحى على القصر الرئاسي

اعتقلت السلطات الأفغانية اليوم (الأحد)، مدبر الهجمات الصاروخية على القصر الرئاسي، خلال صلاة عيد الأضحى، مع ثلاثة آخرين في العاصمة كابل، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية مرويس ستانكيزاي.

وأوضح "ستانكيزاي" أن اسم المنظم الرئيسي هو مؤمن، وكان متورطاً في كثير من الهجمات بمنطقة بانغمان في كابل.

وأضاف أن "مؤمن" اعتقل خلال عملية شنتها القوات الخاصة الأفغانية على منطقة الشرطة الخامسة بالعاصمة.

وبين أن جميع المعتقلين أعضاء في حركة "طالبان".

ولم تعلق "طالبان" بعد على اعتقال هؤلاء الأشخاص.

وسقطت ثلاثة صواريخ الثلاثاء الماضي على العاصمة كابل، أثناء أداء رئيس البلاد أشرف غني، وكبار الساسة صلاة عيد الأضحى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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