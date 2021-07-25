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رصد 45 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتكدس في الشرقية

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رصد 45 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتكدس في الشرقية رصد 45 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتكدس في الشرقية
الامانة دعت إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات

رصد 45 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتكدس في الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1235 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق منشأتين مخالفتين، ورصد 45 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس، وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار ، وتفعيل تطبيق "توكلنا" ومبادرة "ممتثل"، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقاً للصحة والسلامة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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