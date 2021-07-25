محافظ الشرقية يفاجئ موقف الزقازيق العمومي للتأكد من الإلتزام بتعريفة الركوب

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فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،موقف الزقازيق العمومي بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق ،لمتابعة حركة السيارات والتأكد من إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة وخط السير الممنوح لهم، وذلك بعد تعديل أسعار البنزين من خلال لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً فقط دون المساس بأسعار السولار.

وقال المحافظ أن اللجنه العليا للمواقف قررت عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، مشدداً على عدم السماح لأي سائق التلاعب بالتعريفة المقررة ،وتطبيق القانون على كل مخالف يقوم بزياده تعريفه الركوب وإستغلال المواطنين .

إطمأن المحافظ من المواطنين على إلتزام السائقين بتعريفه الركوب المحددة، محذراً بعدم الإنصياع للمخالفين والإبلاغ عنهم فوراً ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وجه محافظ الشرقية رجال المرور بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والإدارة العامه للمواقف، بشن حملات مفاجئة على المواقف، مؤكداً أنه في حالة ضبط أي سيارة يقوم سائقها بزيادة تعريفة الركوب يتم وقف خط السير فوراً وإتخاذ اللازم قانوناً.

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، والعميد محمد عبدالعظيم وكيل الإدارة العامة للمواقف، والعقيد وائل جعفر رئيس مباحث المرور، وأحمد جابر المشرف العام على الحملة الميكانيكية بالديوان العام، والرائد أحمد جاويش بوحدة مرور المدينة.