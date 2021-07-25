محافظ الشرقية يوجه بسرعة إنهاء ملف تقنين أراضي الدولة

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أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة البت في الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين على أراضي أملاك الدولة، لتقنين أوضاعهم والدخول تحت مظلة الدولة وفقا اللوائح والقوانين المنظمة لذلك، وتشجيعهم على الاستفادة من حزمة التخفيضات التي قدمتها الدولة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماعه برؤساء المراكز والمدن والأحياء، وعدد من مديري الادارات النوعية بالديوان العام، في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية.

وخلال الاجتماع أشاد محافظ الشرقية بمجهودات الجهاز التنفيذي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك من تكثيف لحملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولا بأول من الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد بالشارع، ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، ولإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المحافظة، قائلاً: اللي مش قادر يشتغل ويرفع الإشغال يقدم اعتذار، لازم الناس تشعر بوجودنا في الشارع.

طالب محافظ الشرقية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإعداد التصور الأمثل لاستغلال قطع الأرض الفضاء بكل مركز ومدينة وحي، لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديري إدارات المرور، بشن حملات مفاجئة على مواقف سيارات الأجرة للتأكد من التزام السائقين لتعريفة الركوب المحددة، وكذلك تكثيف التواجد المروري بالشارع لضبط أصحاب السيارات غير الملتزمين بقواعد المرور، وذلك لإعادة الانضباط للشارع وحفاظا على سلامة المواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بكل مركز ومدينة، والمرور المفاجئ على المنشآت الحكومية، للتأكد من انتظام سير العمل بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، لافتاً إلى أن جولاته الأخيرة كشفت تقصيراً متعمداً من بعض العاملين بمراكز الشباب والرياضة، حيث قام العاملون بها بغلق أبوابها بالجنازير وعدم فتحها خلال ساعات العمل الرسمية.

وخلال الاجتماع أعلن محافظ الشرقية عن تنظيم رحلات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمدينة شرم الشيخ بأسعار مخفضة تشجيعاً للسياحة الداخلية، وتقديراً لكل من يبذل جهده في سبيل الارتقاء بمنظومة العمل.

أشاد محافظ الشرقية بحجم الإنجاز بمشروع حياة كريمة لتطوير قرى مركز الحسينية وتوابعها، مؤكدا أنه سيحقق نقلة نوعية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مطالباً رؤساء المراكز والمدن بتوفير الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات خدمية عليها استكمالا لتنفيذ مبادرة حياة كريمة.

من جانبه قدم الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لدعمه الدائم والمستمر لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، لتطوير قرى الريف المصري داخل محافظة الشرقية، لافتا إلى أن الشرقية تعد من أولى المحافظات في نسب تنفيذ المشروعات الجارية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

بينما أوضحت المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ أن الجهاز التنفيذي بقيادة محافظ الشرقية لا يألو جهداً في الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات العمل المختلفة.

وخلال الاجتماع طالب اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، رؤساء المراكز والمدن بحصر المشروعات الجاهزة للافتتاح بالتنسيق مع مديري المديريات الخدمية ورؤساء الشركات، والهيئات لمشاركة المواطنين افتتاحها خلال الفترة القادمة.

قدمت الدكتورة رشا حسن مديرة إدارة السياحة بالديوان العام الشكر لمحافظ الشرقية للجهد المبذول خلال الفترة السابقة وتشجيعه لمديري الإدارات والعاملين بالديوان العام لبذل المزيد من الجهد والعمل، لتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.