مظاهرة لمنع سفينة إسرائيلية من تفريغ حمولتها في «ميناء نيوجرسي» الأمريكي

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ينظم تحالف «أوقفوا السفن» الهادف لمنع تفريغ وتحميل السفن الإسرائيلية في الموانئ الأمريكية، اليوم الأحد، تظاهرة في ميناء مدينة اليزابيث بولاية نيوجرسي، لمنع سفينة الحاويات «كوينجداو» التابعة لشركة إسرائيلية، من تفريغ حمولتها.

وقال التحالف والذي انطلق في الولايات المتحدة الأمريكية بحسب ما نشرته وكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية إن تحالفا يحمل نفس الاسم في كندا نجح في منع تفريغ سفينة إسرائيلية مؤخرا في ميناء «الامير روبرت»، بعد أن تضامن عمال نقابة الميناء مع المتظاهرين ما اضطر السفينة للمغادرة دون تفريغ حمولتها.

وأشار إلى أن التحالف- الذي أسس عقب الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة- نجح في منع سفن إسرائيلية من تفريغ حمولتها في عدة مدن بجنوب افريقيا منها مدينة دوربان، فيما أعلن الناشط السياسي الجنوب أفريقي مانديلا نلسون مانديلا وهو حفيد القائد نلسون منديلا، تأييده لحملة منع السفن الإسرائيلية من التفريغ في الموانئ العالمية.

وكان تحالف «أوقفوا السفن الإسرائيلية» في الولايات المتحدة قد دعا لتضامن نقابات عمال الموانئ العالمية لمنع السفن الإسرائيلية من التفريغ.

يذكر أن تحالف «أوقفوا السفن الإسرائيلية» أنشئ عام 2014 وأعيد تنشيطه مؤخرا، وحقق نجاحات عديدة في منع السفن الإسرائيلية من التفريغ والتحميل في عدة موانئ أمريكية.