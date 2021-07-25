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طلاب الوادي الجديد يشكون من صعوبة امتحان التاريخ

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طلاب الوادي الجديد يشكون من صعوبة امتحان التاريخ طلاب الوادي الجديد يشكون من صعوبة امتحان التاريخ

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أكد عدد كبير من طلاب الشعبة الأدبية للثانوية العامة في الوادي الجديد، على صعوبة امتحان مادة التاريخ، اليوم الأحد، إذ أوضحوا أن الامتحان ضم العديد من الأسئلة الصعبة وحاجة الامتحان لمزيد من الوقت للإجابة والمراجعة.

فيما أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، أن نسبة حضور طلاب الشعبة الأدبية لأداء امتحان مادة التاريخ بلغ 99.88% على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، وسط إجراءات احترازية مشددة لضمان سلامة الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات.

مشيرا إلى المتابعة المستمرة من داخل غرفة العمليات بديوان عام المديرية والتواصل مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة لمتابعة سير أعمال الامتحانات وتوفير الجو الملائم والمناسب للطلاب وتذليل أي عقبات بشكل فورى.

المصرى اليوم

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