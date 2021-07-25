أخبار عاجلة

أعمدة لدخان أسود وإطلاق نار كثيف.. مسلحو "طالبان" يدخلون أطراف كابل -
محافظ القليوبية يتفقد مراكز تطعيم الراغبين في السفر للخارج (صور) -
الهلال الأحمر تطلق حملة توعوية في ممشي السويس الجديد «حدائقنا حقوق لأجيالنا» -
ثقافة جنوب سيناء يحتفل بالعام الهجري الجديد -
جريمة ضد الإنسانية ..كتاب يرصد مخاطر انفصال الوالدين على الأطفال -
أب يحتجز ابنته لسنوات بغرفة تحت الأرض في سوريا.. والسبب "صادم" -
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة -
العثيمين يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه نجران -
طلقة أم سيجارة؟.. سيناريوهات لبنانية عن "انفجار عكار" ولا بيان للجيش -
رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد" ينبّه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

استحداث وحدة للتضامن الاجتماعي بـ«آداب الاسكندرية» للتحذير من خطورة الإدمان

Print
استحداث وحدة للتضامن الاجتماعي بـ«آداب الاسكندرية» للتحذير من خطورة الإدمان استحداث وحدة للتضامن الاجتماعي بـ«آداب الاسكندرية» للتحذير من خطورة الإدمان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة الاسكندرية، استحداث وحدة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى في الجامعة، وذلك استجابة لرؤية ٢٠٣٠، وتوجيهات الرئيــس عبدالفتـاح السيسـى رئيس الجمهورية بالتركيز على بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة له، وخطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في أنشطتها الخدمية والتنموية.

وذكرت الجامعة أن الوحدة الجديدة سيكون مقرها مركز طه حسين بكلية الآداب، وتقوم بتنفيذ مجموعة من الخدمات للطلاب والعاملين بالجامعة وكذلك الخريجين، وذلك من خلال الأنشطة المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، وبرامج بناء الشخصية.

وأوضحت الجامعة في بيان لها الاحد، أن الوحدة تعمل من خلال 3 محاور وأهداف رئيسية وضعتها الوزارة وتشمل، محور التنمية وبناء الشخصية من خلال مجموعة الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة مثل وعى و«كفاية 2» والتوعية بخطورة الإدمان والصحة الإنجابية والعنف الأسرى وتقبل الآخر والحوار البناء وتنفيذ المبادرة الرئاسية مودة، والمحور الثانى خاص بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم المساعدات للطلاب ورعاية الطلاب من ذوى الإعاقة والتكفل مصروفاتهم وتوفير الأجهزة التعويضية لهم بالمجان.

كذلك توفير رفيق للمعاق إذا كانت حالته تستدعي ذلك من شباب الخدمة العامة، وتقديم استشارات نفسية واجتماعية للطلاب وممارسة الأنشطة التوعوية لصندوق الإدمان وعلاج من وقعوا فريسة للإدمان بالمجان في المراكز العلاجية التابعة للصندوق بالمحافظات، أما ما يخص التمكين الاقتصادي فيتم من خلال مساعدة الطلاب والخريجين والعاملين في الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في الحصول على مشروعات صغيرة حسب الإجراءات المتبعة من بنك ناصر الاجتماعي.

والمحور الثالث يتعلق بتحسين مشاركة الطلاب في أعمال التطوع والعمل العام وتنمية خبراتهم من خلال الأنشطة والبرامج التي تنفذها وزارة التضامن لخدمة المجتمعات التي تحيط بالجامعة أو من خلال البيئات الأساسية لهم ومحاولة تسويقها داخل المجتمعات المحلية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية

مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية

اليوم ..استئناف النيابة على براءة سما المصرى فى ارسال عبارات خادشة لـ ريهام سعيد

اليوم ..استئناف النيابة على براءة سما المصرى فى ارسال عبارات خادشة لـ ريهام سعيد

ينتظر عودة البورصة غدا .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

ينتظر عودة البورصة غدا .. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 15 أغسطس 2021

القصة الكاملة لمصرع صاحب مصنع أبو رواش بعد سقوطه في طاسة زيت مغلي

القصة الكاملة لمصرع صاحب مصنع أبو رواش بعد سقوطه في طاسة زيت مغلي