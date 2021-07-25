استحداث وحدة للتضامن الاجتماعي بـ«آداب الاسكندرية» للتحذير من خطورة الإدمان

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أعلنت جامعة الاسكندرية، استحداث وحدة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعى في الجامعة، وذلك استجابة لرؤية مصر ٢٠٣٠، وتوجيهات الرئيــس عبدالفتـاح السيسـى رئيس الجمهورية بالتركيز على بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة له، وخطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوسع في أنشطتها الخدمية والتنموية.

وذكرت الجامعة أن الوحدة الجديدة سيكون مقرها مركز طه حسين بكلية الآداب، وتقوم بتنفيذ مجموعة من الخدمات للطلاب والعاملين بالجامعة وكذلك الخريجين، وذلك من خلال الأنشطة المتعلقة بالتمكين الاقتصادي، وبرامج بناء الشخصية.

وأوضحت الجامعة في بيان لها الاحد، أن الوحدة تعمل من خلال 3 محاور وأهداف رئيسية وضعتها الوزارة وتشمل، محور التنمية وبناء الشخصية من خلال مجموعة الأنشطة والبرامج التي تنفذها الوزارة مثل وعى و«كفاية 2» والتوعية بخطورة الإدمان والصحة الإنجابية والعنف الأسرى وتقبل الآخر والحوار البناء وتنفيذ المبادرة الرئاسية مودة، والمحور الثانى خاص بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم المساعدات للطلاب ورعاية الطلاب من ذوى الإعاقة والتكفل مصروفاتهم وتوفير الأجهزة التعويضية لهم بالمجان.

كذلك توفير رفيق للمعاق إذا كانت حالته تستدعي ذلك من شباب الخدمة العامة، وتقديم استشارات نفسية واجتماعية للطلاب وممارسة الأنشطة التوعوية لصندوق الإدمان وعلاج من وقعوا فريسة للإدمان بالمجان في المراكز العلاجية التابعة للصندوق بالمحافظات، أما ما يخص التمكين الاقتصادي فيتم من خلال مساعدة الطلاب والخريجين والعاملين في الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في الحصول على مشروعات صغيرة حسب الإجراءات المتبعة من بنك ناصر الاجتماعي.

والمحور الثالث يتعلق بتحسين مشاركة الطلاب في أعمال التطوع والعمل العام وتنمية خبراتهم من خلال الأنشطة والبرامج التي تنفذها وزارة التضامن لخدمة المجتمعات التي تحيط بالجامعة أو من خلال البيئات الأساسية لهم ومحاولة تسويقها داخل المجتمعات المحلية.