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تجديد حبس علاء حسانين نائب الجن والعفاريت و١٧ آخرين في قضية الآثار الكبرى

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تجديد حبس علاء حسانين نائب الجن والعفاريت و١٧ آخرين في قضية الآثار الكبرى تجديد حبس علاء حسانين نائب الجن والعفاريت و١٧ آخرين في قضية الآثار الكبرى

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس البرلمانى السابق علاء حسانين و17 آخرين 15 يوما في واقعة التنقيب والبحث عن الآثار، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا حول «قضية الآثار» المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين المعروف إعلاميًا بـ«نائب الجن والعفاريت» و17 آخرين، والمتهمين فيها بالتنقيب عن الآثار والاتجار فيها.

وقالت النيابة العامة في بيانها إن أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم علاء حسانين وآخر كان معه، بعدما أمرت بذلك، وعُثِرَ بحوزته على عملات معدنية مشتبه في أثريتها، كماعُثِرَ بالسيارة التي يستقلها على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها.

وأشارت النيابة إلى أنها استجوبت المتهم «حسانين»، ونسبت له اتهاما بإدارة تشكيل عصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها، وأنكر الاتهامات، ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.

وجدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة، حبس المتهمين حسن راتب وعلاء حسانين، و17 متهما آخرين في «قضية الآثار» بتهم التنقيب عن الآثار والإتجار فيها، كما أمر النائب العام بالتحفظ على أموال المتهمين «راتب وحسانين»، كما أمر بعرض أمر التحفظ على المحكمة المختصة للنظر فيه.

المصرى اليوم

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