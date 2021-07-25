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أكد خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة أن فريقه لا يعلم حتى الآن الملعب الذي سيستضيف مباراة الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة، 3 أغسطس المقبل، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خالد عيد في تصريحات تليفزيونية: «حتى الآن لم يصلنا أي خطاب رسمي بشأن خوض مباراة الزمالك في الإسكندرية»، مؤكدًا: «لا نعلم اذا كانت المباراة ستقام في الإسكندرية أو القاهرة».

وأضاف: «هناك تخبط كبير من جانب المسؤولين في اتحاد الكرة، كل هذه الأمور تربك حسابات الفريق قبل المباراة»، مضيفًا: «مستعدون لمواجهة الزمالك في أي ملعب ولكن يجب أن يتم إبلاغنا قبل المباراة بوقت كافٍ».