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أولمبياد طوكيو 2020.. فرصة وحيده أمام الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية

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أولمبياد طوكيو 2020.. فرصة وحيده أمام المنتخب الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية أولمبياد طوكيو 2020.. فرصة وحيده أمام الأوليمبي للتاهل لدور الثمانية

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تأزم موقف الوطني الأوليمبي في التأهل لدور الثمانية من دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو، بعد الخسارة التي تعرض لها صباح أمس أمام منتخب الأرجنتين بهدف نظيف، ليكتفي الفراعنة بالنقطة التي حصل عليها من التعادل أمام إسبانيا في الجولة الأولى.

وأصبح الفوز على أستراليا في الجولة الأخيرة إذا تحقق غير كافٍ لضمان مقعد في دور الثمانية من البطولة، بعد الفوز الذي حقققه المنتخب الإسباني على أستراليا بثلاثية نظيفة وهو الفوز الذي وضعه على قمة المجموعة بـ4 نقاط وجاء المنتخب الأسترالى في المركز الثاني بـ3 نقاط والأرجنتين 3 نقاط ومصر في مؤخرة المجموعة بنقطة.

وأصبح الفراعنة في حالة لتحقيق الفوز بعدد وافر من الأهداف مع الانتظار لفوز إسبانيا على الأرجنتين ليضمن التأهل وأى نتيجة بخلاف ذلك تعني خروج المنتخب الوطنى من أولمبياد طوكيو.

المصرى اليوم

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