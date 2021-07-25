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وزير الخارجية الماليزي يشكر الملك وولي العهد على دعم بلاده لمواجهة جائحة كورونا

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وزير الخارجية الماليزي يشكر الملك وولي العهد على دعم بلاده لمواجهة جائحة كورونا وزير الخارجية الماليزي يشكر الملك وولي العهد على دعم بلاده لمواجهة جائحة كورونا
شرف عظيم ويؤكد إخلاص حكومة المملكة العربية وصداقتها مع ماليزيا

وزير الخارجية الماليزي يشكر الملك وولي العهد على دعم بلاده لمواجهة جائحة كورونا

أعرب وزير الخارجية الماليزي هشام الدين حسين عن امتنان بلاده للغاية لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لدعم مملكة ماليزيا بشكلٍ عاجلٍ بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد-19).
وقال وزير الخارجية هشام الدين حسين على حسابه الرسمي في "تويتر": "ماليزيا ممتنة للغاية لجلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز في مساعدتنا".
وذكر هشام الدين في تدوينة على صفحته على فيسبوك: "إنه شرف عظيم ويؤكد إخلاص حكومة المملكة العربية السعودية وصداقتها مع ماليزيا".
وأضاف: "نيابة عن الماليزية، نتقدم بخالص الشكر لجلالة الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحكومة المملكة العربية السعودية على لطفهم واهتمامهم العميق".
ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم الأحد، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لدعم مملكة ماليزيا الشقيقة بشكلٍ عاجلٍ بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا (كوفيد-19)، وذلك بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- إثر طلب الوزير أول للشؤون الخارجية الماليزي هشام الدين حسين، الذي أبداه خلال اتصاله بسمو ولي العهد.
وتشتمل المساعدات على تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد الفيروس کورونا، وأجهزة طبية وأجهزة عناية وعلاج ومستلزمات وقائية وغيرها من الاحتياجات الطبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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