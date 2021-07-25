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أعمدة لدخان أسود وإطلاق نار كثيف.. مسلحو "طالبان" يدخلون أطراف كابل
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:14 صباحاً
محافظ القليوبية يتفقد مراكز تطعيم الراغبين في السفر للخارج (صور)
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:13 صباحاً
الهلال الأحمر تطلق حملة توعوية في ممشي السويس الجديد «حدائقنا حقوق لأجيالنا»
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:13 صباحاً
ثقافة جنوب سيناء يحتفل بالعام الهجري الجديد
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:13 صباحاً
جريمة ضد الإنسانية ..كتاب يرصد مخاطر انفصال الوالدين على الأطفال
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:13 صباحاً
أب يحتجز ابنته لسنوات بغرفة تحت الأرض في سوريا.. والسبب "صادم"
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:05 صباحاً
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:05 صباحاً
العثيمين يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه نجران
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:05 صباحاً
طلقة أم سيجارة؟.. سيناريوهات لبنانية عن "انفجار عكار" ولا بيان للجيش
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:05 صباحاً
رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد" ينبّه
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:05 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
شاهد.. سفن حربية إيرانية وهندية وباكستانية تبحر في موكب واحد أثناء العرض العسكري في سان بطرسبورغ
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 25 يوليو 2021 01:45 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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