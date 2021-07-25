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تباين أراء طلاب الثانوية العامة حول صعوبة امتحان التاريخ

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تباين أراء طلاب الثانوية العامة حول صعوبة امتحان التاريخ تباين أراء طلاب الثانوية العامة حول صعوبة امتحان التاريخ

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تباينت ردود أفعال طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة حول مستوى امتحان التاريخ ، حيث أكد الطلاب أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط باستثناء 10 أسئلة جائت فى مستوى الطالب المتميز ، فيما أكد البعض الآخر أن الامتحان جاء طويل ويحتاج وقت أطول للإجابة وبه نقاط صعبة تحتاج للتفكير.

وقالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن إمتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة جاء في مستوي الطالب المتوسط إلي حد كبير، بينما اشتكي البعض الآخر من صعوبته.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن أولياء أمور الطلاب اجمعوا علي أن الإمتحان متوسط وبعض الأسئلة تحتاج لوقت للتفكير وتضمن بعض النقاط الصعبة، ولكن في مجملة جيد.

فيما شكي بعض أولياء الأمور بالدقهلية والإسماعيلية من صعوبة الإمتحان والوقت الغير كافي للإجابة علي جميع الأسئلة التي كانت 50 سؤالا، بينما البعض الآخر أكد سهولة الإمتحان.

وطالبت عبير، القائمين علي عملية تفتيش الطالبات علي أبواب اللجان، بضرورة تفتيشهن بطريقة لائقة وبعيده عن أي أماكن حساسه التي اشتكت منها بعض الطالبات .

المصرى اليوم

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