طلاب الشعبة الأدبية في القليوبية: «التاريخ» سهل ممتنع

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تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية في القليوبية حول امتحان مادة التاريخ اليوم الأحد حيث أكد الطلاب عقب خروجهم من اللجان أن الامتحان سهل «ممتنع» وبعضهم أكد أنه صعب للغاية ومعظم الأسئلة من خارج المنهج فيما قال بعضهم إن الامتحان 50 سؤالا منها 35 سؤالا من المنهج وكلها أسئلة محتاجة تفكير و15 سؤالا من خارج المنهج للطلاب المتفوقين.

وأدى 19239 طالبا وطالبة من الشعبة الأدبية للثانوية العامة الامتحانات أمام 135 لجنة في القليوبية، وقال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنه تم توفير كافة السبل لأداء الامتحانات وحالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.

وأكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، على الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات خاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطلاب ومكافحة انتشار فيروس كورونا، كالتباعد بين الطلاب ومراعاة ألا يزيد عدد الطلبة في الفصل الواحد على 14 طالبا وطالبة في كل حجرة امتحانية باللجنة، مع متابعة استلام وتوزيع كافة أدوات ومستلزمات التعقيم والتطهير الخاصة باللجان، فضلا عن توفير طبيب بكل لجنة.