تعرف على أول تصريحات رمضان صبحي عقب الخسارة أمام الأرجنتين

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رفض رمضان صبحي، نجم المنتخب الأولمبي المصري، التسليم إلى انتهاء حلم الفراعنة في الصعود إلى ربع نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقال رمضان صبحي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «أعد الجماهير أن الجيل الحالي لن يخذلهم والمشوار مازال طويلا».

وأضاف: «المنتخب جاهز لتحقيق الفوز على أستراليا»، مؤكدا أنه لقاء مهم وصعب ويحتاج جميع اللاعبين للقتال من أجل الفوز به.

وأكد:«المنتخب الأولمبي قاتل أمام الأرجنتين اليوم، لكن الكرة الوحيدة التي وصلت مرمانا سكنت الشباك».