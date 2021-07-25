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ارتفاع ضحايا حصيلة فيضانات الهند إلى 124 قتيلا

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ارتفاع ضحايا حصيلة فيضانات الهند إلى 124 قتيلا ارتفاع ضحايا حصيلة فيضانات الهند إلى 124 قتيلا

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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة التي تسببت بها أمطار موسمية غزيرة في الهند إلى 124 قتيلا، حتى الأحد.

في حين لا يزال المسعفون يبحثون عن عشرات المفقودين، وغمرت المياه الساحل الغربي للبلاد منذ الخميس الماضي وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الهندية من تساقط مزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة.

وفي ولاية ماهاراشترا قتل 114 شخصا بينهم أكثر من 40 في انزلاق للتربة ضرب الخميس قرية تالي بومباي المركز المالي الرئيسي للبلاد.

وقال سكان إن انزلاق التربة دمر عشرات المنازل في غضون دقائق ولم يبق سوى مبنيين أسمنتيين، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، وكان رجال الإنقاذ يبحثون في الوحل والركام آملين في العثور على 99 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

وجرفت المياه العديد من الجثث في حين علقت أخرى بين الأشجار، قُتل حوالي عشرة أشخاص آخرين في انهيارين للتربة جنوب بومباي أيضًا.

وفي أجزاء من مدينة شيبلون جنوب بومباي، ارتفع منسوب المياه إلى قرابة ستة أمتار الخميس بعد 24 ساعة من هطول أمطار بشكل متواصل، غمرت الطرق والمنازل.

وقد يكون ثمانية مرضى من مستشفى محلي يستقبل مرضى «كوفيد-19»، لقوا حتفهم بعد توقف أجهزة التنفس الاصطناعي بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

في ولاية جوا المجاورة غرقت امرأة حسبما أفادت حكومة الولاية لوكالة برس ترست الهندية فيما وصفه رئيس الوزراء برامود ساوانت بأنه «أسوأ فيضانات منذ عام 1982».

المصرى اليوم

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