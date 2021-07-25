"الكاظمي": العراق لم يعد بحاجة لقوات أمريكية لمحاربة "داعش"

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بيّن أن بلاده ستستمر في طلب التدريب والمعلومات الاستخبارية من واشنطن

ذكر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم (الأحد)، أن بلاده لم تعد بحاجة إلى قوات قتالية أمريكية لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، لكن الإطار الزمني الرسمي لإعادة انتشارهم سيعتمد على نتيجة المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين هذا الأسبوع.

وبين "الكاظمي" في مقابلة حصرية مع وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية في مكتبه ببغداد، أن العراق سيستمر في طلب التدريب، وجمع معلومات استخبارية عسكرية من الولايات المتحدة.

وأضاف أن قوات الأمن والجيش العراقي قادرة على الدفاع عن البلاد دون قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، غير أنه لم يفصح عن موعد نهائي لانسحاب القوات الأمريكية.

وتأتي تصريحاته رئيس الوزراء العراقي قبل زيارة مقررة إلى واشنطن، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن، في إطار جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة والأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق.