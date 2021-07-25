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أب يحتجز ابنته لسنوات بغرفة تحت الأرض في سوريا.. والسبب "صادم"
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:05 صباحاً
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:05 صباحاً
العثيمين يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه نجران
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:05 صباحاً
طلقة أم سيجارة؟.. سيناريوهات لبنانية عن "انفجار عكار" ولا بيان للجيش
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:05 صباحاً
رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد" ينبّه
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:05 صباحاً
عاجل⭕ ارتفاع ضحايا انفجار خزان المحروقات فى عكار بشمال لبنان إلى 22 قتيلا
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:04 صباحاً
زلزال مدمر يضرب هايتى بقوة(7.2)ريختر..أعداد الضحايا تتجاوز المئات.. وإعلان حالة الطوارئ في البلاد
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الأحد 15 أغسطس 2021 11:04 صباحاً
انطلاق امتحانات الدور الثاني لنقل الثانوي العام بالمنيا
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الأحد 15 أغسطس 2021 10:59 صباحاً
مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية
-
الأحد 15 أغسطس 2021 10:59 صباحاً
طلقة أم سيجارة؟.. سيناريوهات لبنانية عن "انفجار عكار" ولا بيان للجيش
-
الأحد 15 أغسطس 2021 10:51 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الآلاف من قناديل البحر العملاقة تغزو سواحل روسيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 25 يوليو 2021 01:31 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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